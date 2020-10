Wojtek Chuchała dość niespodziewanie pojawił się w na starcie Rajdu Rzeszowskiego otwierającego sezon RSMP 2020. W tym roku reprezentuje zespół Marten Sport i wraz z ekipą Car Speed Racing pracuje nad rozwojem Fiesty Proto. Początki nie były łatwe.

- Gdyby wrócić do punktu wyjścia na Rajdzie Rzeszowskim, ten samochód tak naprawdę do niczego się nie nadawał. Ciężko było trafić w drogę, źle się prowadził i było z nim mnóstwo problemów w każdym obszarze - powiedział Wojtek Chuchała dla motorsport.com

- W Rajdzie Śląska też jeszcze było trochę kłopotów. Pod koniec mieliśmy problem z mocą, co wpływało też na inne rzeczy - przekazał.

- Dzisiaj zmierzamy już do końca prac rozwojowych nad tym autem. Dochodzimy do limitu możliwości wszystkich elementów, które chciałem poprawić. Na tę chwilę wygląda to nieźle.

W najbliższy weekend w trzeciej rundzie RSMP będą mieli ośmiu rywali w Open 4WD.

- Moim założeniem na Rajd Świdnicki-Krause, skoro mam w nim wystartować, jest zwycięstwo w tej imprezie w naszej klasie, a czy uda się zrobić coś więcej, to zobaczymy - dodał.

Rajd Świdnicki-Krause może stanowić ostatnią rundę mistrzostw Polski. Ze względu na stan wyjątkowy wprowadzony na Słowacji, z powodu pandemii koronawirusa, Rajd Koszyc stoi pod znakiem zapytania. Chuchała pytany, czy rozważa w takiej sytuacji udział w jeszcze innych zawodach w tym roku, odparł: - Na razie nie planuję innych startów. Chcę dokończyć pracę, która rozpocząłem z tym samochodem. Potem zobaczymy co dalej.

Wojtek Chuchała i Łukasz Włoch w ramach przygotowań do Rajdu Świdnickiego-Krause, testowali we wtorek, w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Międzylesia.

W Rajdzie Rzeszowskim, ze względu na problemy z samochodem, nie wystartowali do drugiego etapu. W Rajdzie Śląska zajęli trzecie miejsce w klasie i dziesiąte w generalce.