Chwietczuk z Baranem w ProfiAuto RSMP

Duet przesiada się do najnowszej specyfikacji Skody Fabii Rally2 evo, która będzie obsługiwana przez Hołowczyc Racing. Olsztyński kierowca, dla którego ten sezon będzie drugim w krajowym czempionacie, stawia sobie za cel poprawę dyspozycji i ma w planach dodatkowe starty treningowe.

- W końcu nadszedł ten moment i już niebawem pojawimy się na starcie pierwszej rundy RSMP. Cieszę się, że znowu będziemy mogli poczuć emocje związane z rywalizacją na trasie oraz spotkać się z kibicami. W tym sezonie poza RSMP wystartujemy też w Rajdzie Podlaskim, Barbórce Warszawskiej i być może w kilku mniejszych rajdach celem lepszego przygotowania się do cyklu, a szczególnie rund asfaltowych - powiedział Adrian Chwietczuk. - Rozpoczynając rok temu przygodę z rajdami spodziewałem się, że będzie to łatwiejszy sport i szybciej uda się złapać tempo, ale jest to jednak dyscyplina bardzo skomplikowana, wymagająca dużo wiedzy, cierpliwości i zrozumienia wielu elementów wokół. Z zewnątrz czy sprzed ekranu komputera wydaje się, że to proste i trzeba tylko prowadzić samochód. W rzeczywistości jest to dużo bardziej złożony proces, szczególnie w tak zaawansowanym technicznie aucie jakim startujemy.

- Moim celem jest dalszy rozwój, konsekwentne dążenie do szybszej jazdy i prezentowanie coraz lepszego tempa, dlatego chcę w tym roku wykonać ciężką pracę w tym kierunku. Na pewno pomoże mi w tym fakt, że nasz tegoroczny cykl startowy zrealizujemy z pomocą Hołowczyc Racing, zespołu złożonego z entuzjastów rajdów samochodowych, wykonujących swoje obowiązki z zaangażowaniem godnym pasjonatów. To duży atut, że mogę współpracować z takimi ludźmi, ponieważ rajdy to nie tylko kierowca, ale też sztab osób, które czuwają obok, takich jak mechanicy, inżynierowie czy koordynatorzy. Cieszę się także, że na moim prawym fotelu pozostanie Jarek Baran i wciąż będę mógł rozwijać się czerpiąc z jego wiedzy - dodał.

- Tegoroczne mistrzostwa są wyjątkowe z wielu powodów - powiedział Jarek Baran. - Rozpoczną się czerwcowym Rajdem Żmudzi na Litwie, a zakończą październikowym Rajdem Koszyc na Słowacji, co oznacza że zarówno inauguracja, jak i finał odbędą się poza granicami Polski. Cykl został skondensowany do niewiele ponad 4 miesięcy, w trakcie których odbędzie się 7 rajdów. 2 z nich będą poprowadzone po naszej ulubionej szutrowej nawierzchni.Szczególną imprezą będzie dla nas Rajd Polski, stanowiący rundę Mistrzostw Europy, rozgrywany w rodzinnym województwie Adriana, czyli warmińsko-mazurskim. W dalszej części sezonu przeniesiemy się na asfalty, w tym zaliczymy imprezy, w których ścigaliśmy się wspólnie w zeszłym roku, a więc Rajd Śląska i Świdnicki. Poprawiająca się sytuacja epidemiczna daje nadzieję zarówno na rozegranie pełnego cyklu, jak i na rywalizację na odcinkach specjalnych w obecności kibiców, bez których ten sport traci rację bytu. Liczę, że zobaczymy się z nimi na żywo na trasach i mecie każdego rajdu.

Załoga Chwietczuk/Baran po raz pierwszy zaprezentuje się w nowej Skodzie Fabii Rally2 evo i odświeżonych barwach już w sobotę 22 maja, podczas treningowego startu w litewskim rajdzie Rally Cup Ignalina, stanowiącym element przygotowań do Rajdu Žemaitija.

Adrian Chwietczuk, Jarosław Baran, Skoda Fabia Rally2 evo 1 / 5 Autor zdjęcia: Maciej Wiśniewski Adrian Chwietczuk, Jarosław Baran, Skoda Fabia Rally2 evo 2 / 5 Autor zdjęcia: Maciej Wiśniewski Adrian Chwietczuk, Jarosław Baran, Skoda Fabia Rally2 evo 3 / 5 Autor zdjęcia: Maciej Wiśniewski Adrian Chwietczuk, Jarosław Baran, Skoda Fabia Rally2 evo 4 / 5 Autor zdjęcia: Maciej Wiśniewski Adrian Chwietczuk, Jarosław Baran, Skoda Fabia Rally2 evo 5 / 5 Autor zdjęcia: Maciej Wiśniewski