Chwietczuk i Baran pojadą z 27 numerem startowym. Rally Žemaitija, który inauguruje również litewski czempionat, organizowany jest na drogach szutrowych. Impreza ma mocną obsadę, weźmie w niej udział ponad 100 załóg z kilku europejskich krajów.

- To świetnie, że w końcu rusza sezon RSMP - powiedział Adrian Chwietczuk. - Cieszę się tym bardziej, że zaczynamy mistrzostwa na nawierzchni szutrowej. Mamy już czerwiec, a więc czas najwyższy na inaugurację. Będzie to mój czwarty start w rundzie Mistrzostw Polski. Mam nadzieję, że dotrzemy do mety i będę prezentował lepsze tempo niż na asfaltowych rajdach w zeszłym roku. W rajdach jestem ciągle na etapie nauki, rozwoju i prób zrozumienia tego niełatwego sportu. Żeby jechać szybko trzeba zrozumieć wiele elementów, ale liczę, że nadejdzie przełom i w tym roku poprawimy tempo. Za cały nasz rajdowy projekt odpowiada zespół Hołowczyc Racing, z czego bardzo się cieszę, bo oznacza to, że pracuję z zawodowcami. Co więcej, kontynuuję współpracę z Jarkiem, także powiedziałbym, że dysponujemy maksymalnym możliwym pakietem. Zgromadziłem wokół siebie najlepszych ludzi w Polsce, czuję ich wsparcie i sprawia mi satysfakcję, że mam szansę tworzyć taki zespół. Przy odcinkach specjalnych zobaczymy w końcu kibiców, w tym także z Polski. Liczę na ich doping i serdecznie pozdrawiam!

- Tak daleka pozycja startowa może być trochę rozczarowująca, ale z pewnością wielu kolegów ma na ten temat podobne zdanie, ponieważ sporo szybkich zawodników jest rozstawionych bardzo daleko ze względu na fakt, że jedziemy w mieszanych mistrzostwach - powiedział Jarek Baran. - Czy nam to przeszkodzi czy pomoże, zobaczymy. Podobnie jak Adrian mam niewielkie doświadczenie związane z Rajdem Žemaitija. W 2019 roku zajęliśmy tu 2. miejsce z Aronem Domżałą, jednak wtedy była to runda wyłącznie Mistrzostw Litwy. W tym roku rajd ze względu na rangę rundy polskiego czempionatu jest zdecydowanie lepiej obsadzony i weźmie w nim udział wielu spragnionych walki i bardzo szybkich na szutrze załóg z naszego kraju. Rajd jest krótki, gdyż pomijając asfaltowy prolog w piątkowy wieczór, w zasadzie będzie rozegrany w jeden dzień. Ma to swoje plusy, ale oznacza też, że trzeba być ultraprecyzyjnym i mieć sporo rajdowego szczęścia, ponieważ najmniejsza nawet pomyłka będzie miała ogromny wpływ na końcowy rezultat. To podnosi poziom trudności tej imprezy, więc mocno trzymajcie za nas kciuki!

Rally Žemaitija rozpocznie już dziś wieczorem, miejskim odcinkiem specjalnym w miejscowości Kielmy, gdzie zlokalizowano bazę imprezy. W sobotę rozegranych zostanie kolejnych 11 odcinków. Ich łączna długość to ponad 106 kilometrów, a ostatni z nich startuje o 17.50 czasu polskiego.

informacja prasowa

