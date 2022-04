Michał Tochowicz pilotowany przez Piotra Białowąsa rozpoczął tegoroczne starty od występów w pierwszej rundzie mistrzostw Słowacji na Slovakiaringu oraz w Rajdzie Memoriale Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza.

W ten weekend natomiast przystępują do pierwszej rundy Tarmac Masters - Tech-Mol Rally. Zawody te stanowią również etap przygotowań do jego drugiej kampanii w RSMP.

- Po początku sezonu 2022 za kierownicą Hyundaia, teraz wspólnie z Piotrem przesiadamy się do Citroena C3 Rally2, najnowszej rajdowej broni ze stajni EvoTech - powiedział Michał Tochowicz dla motorsport.com. - Oficjalny debiut odbędzie się już w ten weekend, na trasach Tech-Mol Rally. Taka ciekawostka, że jest to egzemplarz z numerem 100. Dziś mieliśmy okazję pokonać nim pierwsze kilometry i samochód zrobił na mnie duże wrażenie. Sporo pracowaliśmy nad ustawieniami i Citroen prowadzi się świetnie. Duża w tym zasługa Grzegorza Grzyba, który nam bardzo pomógł, za co bardzo mu dziękuję.

Plany w kontekście Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski są jeszcze nie do końca sprecyzowane. Na pewno przystąpi do Rajdu Świdnickiego-Krause w dniach 23-24 kwietnia i kolejnych rund asfaltowych. Pod znakiem zapytania natomiast pozostaje szutrowa część krajowego czempionatu.

- Cieszę się na start w Tarmac Masters, że będziemy mogli sprawdzić samochód na tak ciekawych odcinkach, chociaż traktujemy rajd treningowo, bez ciśnienia na wynik - przekazał. - Przede wszystkim nie mogę się doczekać początku RSMP w Świdnicy. Na tę chwilę mogę potwierdzić wszystkie rundy asfaltowe, a nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji, co z szutrową częścią sezonu - czy w ogóle i jakim samochodem wystartujemy w tych rajdach.