W tym roku Rajd Podlaski odbędzie się już po raz 41. Zawody organizowane przez Automobilklub Podlaski to pierwsza z trzech szutrowych rund krajowego czempionatu, obok ORLEN 78. Rajdu Polski (10-12 czerwca) i Rajdu Żmudzi na Litwie (9-10 lipca). W sezonie 2022 Rajd Podlaski nie tylko awansował do mistrzostw Polski, lecz także zyskał międzynarodową rangę i będzie również pierwszą rundą mistrzostw Litwy. To oznacza, że do Białegostoku, oprócz polskiej czołówki, przyjadą także litewskie załogi - specjaliści od szybkiej jazdy na luźnej nawierzchni.

Ceremonię rozpoczęcia zawodów organizatorzy zaplanowali na godzinę 14:30, w sobotę, 21 maja. Rajdowe załogi przejadą rampę startową na Placu Jana Pawła II w Białymstoku, a następnie ruszą do rywalizacji na blisko 8-kilometrowym oesie Niewodnica Nargilewska-Kolonia. Znana z wielu poprzednich edycji rajdu próba będzie pokonywana dwukrotnie - odpowiednio od 15:30 i 16:55. Po przerwie na serwis, zlokalizowany na Stadionie Miejskim w Białymstoku, odbędzie się widowiskowy odcinek specjalny na ulicach miasta. Jego trasę wytyczono w ścisłym centrum stolicy Podlasia, w okolicy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Próba o długości 1,5-kilometra zakończy pierwszy dzień rywalizacji w Rajdzie Podlaskim.

Na niedzielę, 22 maja przygotowano trzy szutrowe odcinki specjalne. Na każdym z nich zawodnicy pojawią się dwa razy. Pierwszą pętlę tworzą przejazdy najdłuższego w rajdzie oesu Siekierki (21,9 km), zaplanowane na 8:15 i 9:40. Finałowa część rywalizacji to próby Małynka (12:15 - OS 6 i 14:40 – OS 8, 13,8 km) oraz Glejsk (13:10 - OS 7 i 15:35 – OS 9, 8,9 km).

Choć Rajd Podlaski od wielu lat nie był rozgrywany w randze rundy mistrzostw Polski, to jego oesy są znane niektórym zawodnikom z krajowej czołówki. W poprzednich sezonach kierowcy i piloci traktowali go jako świetną okazję do treningu np. przed Rajdem Polski.

- Zapamiętałem oesy Rajdu Podlaskiego, jako dość twarde. Ich nawierzchnia nie niszczyła się zbyt mocno, więc mieliśmy tu kawał porządnego szutrowego ścigania - wspomina Gracjan Predko, triumfator ubiegłorocznego Pucharu Debiutanta i najszybszy kierowca ubiegłorocznego Podlaskiego wśród zawodników w autach napędzanych na jedną oś.

- Dla mnie Rajd Podlaski był świetnym treningiem przed szutrowymi rundami RSMP. Moje doświadczenie na szutrze było znikome, więc cieszę się, że w tym roku w tych zawodach będziemy walczyć o punkty do klasyfikacji mistrzostw Polski. Nie ukrywam, że chciałbym wykorzystać jak najwięcej wiedzy, którą zebraliśmy podczas poprzedniej edycji. Podobało mi się, że trasa była dość zróżnicowana i bez większych dziur - komentuje Jarek Szeja, który rok temu zajął w Rajdzie Podlaskim trzecie miejsce.

- Powiedziałbym, że odcinki Rajdu Podlaskiego, które znam z poprzednich lat, mają nieco inną charakterystykę niż te, jakie czekają nas podczas kolejnych rund RSMP, czyli ORLEN 78. Rajdu Polski i Rajdu Żmudzi. Moim zdaniem to zaleta, bo w każdym z tych rajdów czeka nas coś trochę innego. W Rajdzie Podlaskim sporo namieszać może deszcz, ponieważ po opadach oesy w wielu miejscach robią się piekielnie śliskie. Trasy odcinków pamiętam jako dość wąskie, ale bardziej czytelne dla kierowcy niż te na Mazurach. Wiodą głównie po płaskim terenie, więc jest na nich mniej niespodzianek niż w Rajdzie Polski - ocenia Adrian Chwietczuk, najszybszy kierowca dwóch poprzednich edycji Podlaskiego.

Wyniki poznamy w niedzielę, 22 maja, około godziny 16, a o 16:55 rozpocznie się ceremonia zakończenia zawodów, podczas której nagrodzone zostaną najlepsze załogi 41. Rajdu Podlaskiego.

Harmonogram czasowy:

Sobota, 21 maja

15:00 - ceremonia startu (Plac Jana Pawła II, Białystok)

15:30 - OS 1: Niewodnica Nargilewska-Kolonia (7,9 km)

16:55 - OS 2: Niewodnica Nargilewska-Kolonia (7,9 km)

17:35 - serwis A: Stadion Miejski, Białystok (30 min.)

18:20 - OS 3: Białystok (1,5 km)

18:35 - serwis B: Stadion Miejski, Białystok (45 min.)

Niedziela, 22 maja

7:30 - serwis C: Stadion Miejski, Białystok (15 min.)

8:15 - OS 4: Siekierki (21,9 km)

9:40 - OS 5: Siekierki (21,9 km)

10:55 - serwis D: Stadion Miejski, Białystok (45 min.)

12:15 - OS 6: Małynka (13,8 km)

13:10 - OS 7: Glejsk (8,9 km)

14:40 - OS 8: Małynka (13,8 km)

15:35 - OS 9: Glejsk (8,9 km)

16:55 - ceremonia zakończenia zawodów (Plac Jana Pawła II, Białystok)

rsmp.pl