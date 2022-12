Europejskie akcenty w RSMP

Światowa Rada Sportów Motorowych zatwierdziła w środę kalendarze międzynarodowych rozgrywek w motorsporcie. Wśród opublikowanych znalazł się również harmonogram European Rally Trophy.

Cykl z myślą o sezonie 2023 został istotnie zmodyfikowany. Zniknął podział na strefy geograficzne, a rozkład jazdy zawiera aż dwadzieścia rund. Dwie z nich odbędą się w Polsce.

Rajd Rzeszowski - który gościł już uczestników ERT Strefy Centralnej - odbędzie się w dniach 10-12 sierpnia. Debiut na międzynarodowej scenie zaliczy Rajd Śląską, zaplanowany w dniach 8-10 września.

- Włączenie Rajdu Śląska do kalendarza uznanego, międzynarodowego cyklu pod egidą FIA to bez wątpienia spory sukces i dowód uznania dla rozwoju, jaki impreza przeszła w ciągu sześciu dotychczasowych edycji - powiedział Grzegorz Wróbel, prezes Fundacji Automobilistów, organizatora Rajdu Śląska. - Wbrew pozorom rajdy samochodowe to sport zespołowy. Za sukcesem kierowcy i pilota stoi cały zespół ludzi. Podobnie jest w przypadku organizacji tak dużego wydarzenia jak Rajd Śląska. Nasz sukces nie byłby możliwy bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Marszałka Jakuba Chełstowskiego, miasta Katowice, Stadionu Śląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Polskiego Związku Motorowego i wielu innych podmiotów zaangażowanych w organizację Rajdu Śląska.

- Cieszę się, że nasz rajd, choć jest najmłodszą imprezą w kalendarzu, znalazł się w tym elitarnym gronie, w którym są także zawody z historią w mistrzostwach świata czy Europy.

Kolejną rundą RSMP z zatwierdzoną datą jest Rajd Polski. Mazurski klasyk będzie jednocześnie trzecią odsłoną sezonu FIA ERC 2023. Załogi powalczą o punkty w dniach 19-21 maja.

Pełny kalendarz RSMP 2023 powinien zostać opublikowany jeszcze przed świętami. Najprawdopodobniej znajdzie się w nim siedem rund.

