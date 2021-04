Podobnie, jak w sezonie 2020, zobaczymy go za kierownicą Skody Fabii Rally2 evo. Pilotem nadal będzie Jarosław Baran.

Olsztynian w sezonie 2021 wsiądzie jednak do zupełnie innego egzemplarza Fabii. Będzie rywalizował samochodem, który zakupił zespół Hołowczyc Racing. Jest to zupełnie nowe auto, które miało trafić do zespołu fabrycznego Skoda Motorsport. Do tego to pierwsza Fabia Rally2 evo w rękach polskiej ekipy.

- 353 dni po rozpoczęciu mojej kariery rajdowej na poważnie, odbieramy dziś ze Skoda Motorsport najnowszą specyfikację Skody Fabii evo 2021, exfactory - przekazał Adrian Chwietczuk. - Karoseria z numerem #112 trafia do Olsztyna, do zespołu Hołowczyc Racing! Jest to pierwszy egzemplarz Fabii evo, jaki trafia do Polski, jedyny w naszym kraju, chociaż niebawem będzie drugi.

ProfiAuto RSMP rusza w dniach 24-25 kwietnia od Rajdu Świdnickiego-KRAUSE w którym spodziewanych jest blisko osiemnaście samochodów Rally2/R5.

akcje