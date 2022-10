Impreza z bazą w Koszycach po raz szósty została włączona do kalendarza polskiego czempionatu. Czwarty raz jako finałowa runda. Dwa lata temu zawody odwołano ze względu na pandemię koronawirusa.

Organizatorzy z Auto Klub Kosice przedstawili regulamin i harmonogram czasowy rajdu. Trasa składać się będzie z jedenastu oesów o łącznej długości 125,5 km.

Właściwą rywalizację poprzedzi odcinek testowy, wyznaczony w miejscowości Zlatnik. W sobotę 22 października od godziny 7:30 dla załóg dostępny będzie 2,2-kilometrowy fragment drogi.

Ściganie rozpocznie się tego samego dnia wczesnym popołudniem. Zaplanowano dwie sekcje i łącznie pięć oesów: trzykrotnie przejeżdżana będzie próba Izra [10 km] i dwukrotnie Bogota [18,65 km].

W niedzielę wykorzystany zostanie format używany niedawno w trakcie Rajdu Wisły. Przygotowano trzy pętle z oesami Jahodna [12,75 km] i Ruzin [6,65 km].

Rajd Koszyc - podobnie jak przed rokiem - rozstrzygnie losy najważniejszego trofeum w polskich rajdach. Obecnie na czele tabeli „generalki”są Tom Kristensson i Andreas Johansson. W tej chwili nie wiadomo czy Szwedzi pojawią się na Słowacji. Jeśli nie, pozostaną z 200 punktami, czyli zaliczonymi wszystkimi swoimi siedmioma występami.

Przeszkodzić zagranicznym gościom w zdobyciu tytułu może tylko Grzegorz Grzyb, od drugiej rundy pilotowany przez Adama Biniędę. Oni są już zgłoszeni do Rajdu Koszyc i tym samym zaliczą komplet ośmiu rund. Jeden wynik - najgorszy - będą zatem musieli sobie skreślić. Obecnie jest to 17 punktów z Rajdu Podlaskiego. Jeśli Kristensson nie pojawi się w Koszycach, Grzyb będzie na starcie rajdu „wirtualnie” tracił do niego 31 punktów (obecne 14 + 17 za Podlaski). Zdobycie tylu oczek zapewni Grzybowi trzeci tytuł mistrza Polski w karierze.

Rajd Koszyc odbędzie się w dniach 22-23 października. Poza RSMP impreza zaliczana jest również m.in. do mistrzostw Słowacji, FIA CEZ czy HRSMP.

Harmonogram czasowy

