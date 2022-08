Załogi przygotowują się do rywalizacji w Rajdzie Rzeszowskim na odcinku testowym Niechobrz. Dystans tego oesu to 3,5 km. Próba ta jest dostępna dla zawodników rywalizujących w mistrzostwach Polski i Słowacji, jak i w FIA CEZ i FIA ERT, do godziny 20:00.

Po pierwszej godzinie na trzech pierwszych miejscach są duety zasiadające w samochodach Skoda Fabia Rally2 evo.

Grzyb i Binięda są szybsi od Kacpra Wróblewskiego i Jakuba Wróbla o 0,6s i o sekundę od Macieja Lubiaka i Grzegorza Dachowskiego.

Na czwartej i piątej pozycji są załogi korzystające z Hyundaiów i20 R5 - Jarosław Szeja i Marcin Szeja (+1,4s) oraz Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski (+2,8s).

Dalej w wynikach widnieją Sylwester Płachytka i Jacek Nowaczewski (+2,8s) i liderzy RSMP Tom Kristensson i Andreas Johansson (+1,4s).

Dziesiątkę kompletują Dariusz Poloński i Łukasz Sitek (+7,5s), Michał Tochowicz i Piotr Białowąs (+8,9s), Sławomir Sawicki i Jakub Gerber (+9,9s).

Adam Sroka i Patryk Kiekar, najszybsi w 2WD, plasują się na jedenastym miejscu w generalce.

