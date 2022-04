Grzyb tuż przed Wróblewskim

Podczas pierwszego dnia inauguracji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2022, załogi miały do pokonania cztery odcinki specjalne. Grzegorz Grzyb i Adrian Sadowski choć nie wygrali żadnego z nich, plasują się na pierwszym miejscu po sobotniej części rywalizacji. Tuż za sobą mają Kacpra Wróblewskiego i Jakuba Wróbla, którzy z dwoma oesowymi zwycięstwami na koncie ustępują liderom o zaledwie 1,6s.

- Bardzo fajny dzień dla nas. Jedziemy czysto i spokojnie. Tempo jest niezłe. Walczymy w czołowej trójce. Jutro ciężki dzień przed nami bowiem szykuje się spora zmiana pogody - powiedział Grzyb.

- Cały czas walczymy. Realizujemy nasz plan. Jutro bardzo długi dzień. Jutro ciężka praca przed nami - powiedział Kacper Wróblewski, pokonując Grzyba na ostatniej dzisiejszej próbie Świdnica 2 - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego o 0,4s.

Trójkę rajdu kompletują Szwedzi - Johan Kristensson i Andreas Johansson. Załoga Hyundaia i20 R5 traci do polskich zawodników zasiadających w Fabiach Rally2 kolejno: do Grzyba 9,8s, do Wróblewskiego 8,2s.

Jarosław Szeja i Marcin Szeja zwycięzcy pierwszego oesu, na drugim przejeździe tej miejskiej próby, zamykającej dzisiejszą rywalizację, nie zdołali powtórzyć wyniku. Są 9,3s za czołową trójką, 19,1s za liderami.

- Cieszę się, że skończyliśmy dzień. Mimo kilku przygód udało się pokonać kilometry. Miałem dużo zabawy z dzisiejszej jazdy - relacjonował Szeja.

Piąte miejsce zajmują Zbigniew Gabryś i Daniel Dymurski (+24,8s), a szóste Dariusz Poloński i Łukasz Sitek (+27,4s).

- Czas nie jest rewelacyjny. Myślałem, że będzie lepiej. Oes fajny, jest dużo kibiców, więc mamy dla kogo jechać - mówił Gabryś po OS4.

- Było trochę szybciej na tym ostatnim odcinku. Takie miejskie próby są dość nerwowe, wiele się dzieje, krawężniki są blisko - przekazał Poloński.

- Bardzo fajnie. Ten ostatni oes dobrze mi się jechało, ale generalnie całą pętle pokonaliśmy ostrożnie. Muszę dopiero złapać rytm wchodząc w sezon. Nie chciałem dziś nic nawyrabiać - podsumował dzień Łukasz Byśkiniewicz (+29,7s), który zalicza pierwszy start z Danielem Siatkowskim na prawym fotelu.

Zapowiadało się, że Maciej Lubiak i Grzegorz Dachowski zakończą dzień na piątym miejscu, zaledwie 0,8s za Szeją. Jednak przy ich łącznym rezultacie pojawiła się kara dziesięciu sekund i tym samym są 29,9s za liderami.

- To nie był łatwy dzień. Było szybko, a na kostce szczególnie ślisko. Popełniliśmy kilkanaście błędów, ale jesteśmy blisko czołówki, więc plan zrealizowany - przekazał Lubiak.

Dalszą pozycję w generalce po błędzie na OS1 zajmują Sylwester Płachytka i Jacek Nowaczewski.

- Generalnie wiadomo, że popełniłem duży błąd na pierwszym oesie. Są emocje, zdarza się. Będziemy jutro starali się o jak najlepszy wynik, aby przeskoczyć kilka oczek do góry - powiedział Płachytka.

Jacek Sobczak i Łukasz Włoch są najszybszą załogą w 2WD. Plasują się na dziewiątej lokacie w generalce (+35,3s).



- Jest nam ciężko. Jedziemy po rozjechanej drodze, po dużym syfie. Gdyby nie to moglibyśmy być jeszcze szybsi. Zobaczymy jutro. Jeśli będą dobre warunki może damy rade awansować, jeśli będzie padało to spadniemy - przekazał kierowca Porsche 911 GT3.

Dziesiątkę zamykają Michał Tochowicz i Piotr Białowąs (+1:12.7). Na jedenastej pozycji są sklasyfikowani liderzy klasy 4, druga załoga 2WD – Adam Sroka i Patryk Kielar. Kamil Bolek i Łukasz Jastrzębski są najszybsi wśród załóg zasiadających w Fiestach Rally3. Rafał Kwiatkowski i Jacek Zieliński prowadzą w NAT2, niespełna trzy sekundy przed Arturem Równiatką i Wojtkiem Habudą. Marek Nowak i Adam Grzelka, piętnaści w wynikach rajdu, kompletują trójkę w 2WD. Za sobą mają trzecią załogę klasy 4 Grzegorza Bondera i Kamila Hellera.