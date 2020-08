Huttunen i Lukka na inaugurację

Huttunen i Lukka przez cały rajd toczyli zaciętą walkę z Grzegorzem Grzybem i Michałem Poradziszem. Fiński duet odzyskał prowadzenie po pierwszym odcinku ostatniej pętli, przyjeżdżając na metę Zawadki z blisko 10-sekundową przewagą nad polską załogą.

Ostatni w harmonogramie oraz dodatkowo punktowany, Power Stage zapisali na swoje konto Tomasz Kasperczyk i Damian Syty. Huttunen dorzucił do przewagi nad Grzybem 1,2 i ostatecznie wygrał 29. MARMA Rajd Rzeszowski z przewagą 8,6 s. Trzecie miejsce należy do Marcina Słobodziana i Roberta Hundli. Ich strata do zwycięzców wyniosła 53,7 s.

Tuż za podium rundy RSMP dojechali Łukasz Byśkiniewicz i Zbigniew Cieślar [+1.51,9]. Pierwszą piątkę zamknęli Łukasz i Tomasz Kotarba [+2.52,8]. Zwycięzcy OPEN 4WD - Jarosław i Marcin Szejowie uplasowali się na szóstej pozycji w generalce [+6.33] Klasę HR2 w przekonujący sposób wygrali Michał Pryczek i Jacek Pryczek [+7,33,8]. Niespełna 12 s za rodzinnym duetem dojechali Marek Nowak i Adam Grzelka, debiutujący na trasach RSMP w samochodzie R5.

Najlepsi w „ośce” i jednocześnie klasie 4 okazali się Szymon Cieślak i Paweł Pochroń [+9.10,8]. Maciej Lubiak i Tomasz Borko, drudzy w tej samej klasie, zamknęli pierwszą dziesiątkę klasyfikacji generalnej [+9.53,5].

Poza Kasperczykiem i Huttunenem dodatkowe punkty za Power Stage otrzymali Grzyb, odrabiający straty z piątku Wróblewski oraz Słobodzian.

Podium w klasie 4 uzupełnił powracający na rajdowe trasy Radosław Typa, pilotowany przez Szymona Gospodarczyka. Strata do zwycięskiego Cieślaka wyniosła 1.42,4. W HR2 za dominującym Pryczkiem uplasowali się: Paweł Grzywacz i Błażej Czekan [+9.25,6] oraz Marek Gaciarz i Arkadiusz Skorupa [+19.13,9].

W OPEN 4WD w trójce najlepszych załóg znaleźli się również: Tomasz Terlikowski i Dariusz Burkat [+3.55,7] oraz Krzysztof Brzozowski i Wojciech Zdrojewski [+5.31,6]. Marek Mularczyk i Michał Paciej triumfowali w klasie 3. Pokonali oni Jacka Michalskiego i Adam Biniędę o ponad 5 minut. Strata trzecich na mecie: Tomasza Wilka i Adama Gładysza przekroczyła 20 minut.

OPEN 2WD padła łupem Sebastiana Tetera i Michała Marczewskiego. Duet w Citroenie DS3 R3 zaledwie o 2,2 s pokonał Szymona Rusina i Pawła Ferdka. Paweł Zakrzewski i Marcin Pasek skompletowali podium. Osamotnieni w OPEN 2WD-, Adam Sroka i Krystian Woźniak po przygodach stracili świetne dwunaste miejsce w generalce.

Klasa HR3 to triumf Arkadiusza Kuli i Marcina Opałki. Żółte Renault Megane okazało się o 1.06,9 szybsze od Nissana załogi Marcin Gaciarz i Piotr Bywalec. Adam Sidor i Paweł Piczak stracili ponad pół godziny. Pojedynek Hond w HR4 rozstrzygnęli na swoją korzyść Jerzy Smagała i Maciej Miklaszewski. Grzegorz Ciombor i Maciej Borycki stracili trochę ponad 4 minuty, a na trzecim miejscu dojechali Michał Różycki i Paweł Słaboń.

Jakub Wolski i Bartosz Krawiec byli najlepsi w HR BMW. Filip Stopa i Rafał Ślęczka stracili blisko 2 minuty. Klasowe podium uzupełnili Wojciech Goździewicz i Joanna Madej-Smolarek [+2.49,5].

Kolejną odsłoną RSMP 2020 będzie Rajd Śląska, zaplanowany w dniach 11-12 września.