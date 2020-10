Huttunen pokazał klasę

Niedzielną część ostatniej rundy sezonu RSMP 2020 otworzył odcinek Jedlina Zdrój - Zagórze. Początek 11,15-km próby jest nowy dla większości załóg. Końcowy fragment to wąski przejazd przez Niedźwiedzice i spadanie do Zagórza Śląskiego.

Na mecie Huttunen i Lukka zameldowali się 5 s przed Marcinem Słobodzianem i Robertem Hundlą. Grzegorz Grzyb i Michał Poradzisz byli gorsi od Finów o 9,8 s.

- Wszystko w porządku, bez problemów. Chyba każdy wybrał inne opony, więc mamy nadzieję, że my trafiliśmy dobrze - skomentował Huttunen. - Wiedziałem, że tu z Jarim będzie ciężko i widzę, że nas „klepnął”. Jednak względem innych wygląda to dobrze - meldował Słobodzian. - Zupełnie sucho, a my na pełnych deszczach - przyznał Grzyb.

Jedynie 0,3 s do Grzyba stracili Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel. Tomasza Kasperczyka i Damiana Sytego [+11,3 s] oraz Łukasza Byśkiniewicza i Zbigniewa Cieślara dzieliły 0,2 s. Siódmy czas na próbie wykręcili Sylwester Płachytka i Jacek Nowaczewski [+15,4 s]. 1,7 s wolniej jechali Łukasz i Tomasz Kotarbowie.

W dziesiątce próby numer 4 zmieścili się również: najszybsi w Open 4WD Jacek Jurecki i Michał Trela [+20,8 s] oraz Adrian Chwietczuk i Jarosław Baran [+30,8 s].

Oes w ośce wygrali Radosław Typa i Bartłomiej Wątroba. 2,7 s stracili Maciej Lubiak i Tomasz Borko. Szymon Cieślak i Paweł Pochroń skompletowali czołową trójkę [+11,4 s].

Po odcinku Huttunen ma w zapasie 14,6 s nad Słobodzianem i 18,2 s nad Grzybem. O miejsce tuż za podium walczą: Kasperczyk [+26,1 s], Wróblewski [+26,7 s] oraz Płachytka [+29,6 s].