„Rajdowy post” potrwa jeszcze tylko do drugiego weekendu sierpnia. Inauguracja RSMP 2020 nastąpi w dniach 6 - 8 sierpnia w stolicy Podkarpacia, gdy zawodnicy rozpoczną rywalizację w MARMA 29. Rajdzie Rzeszowskim.

- Dziesięciomiesięczna pauza w kalendarzu RSMP sprawiła, że środowisko sportu samochodowego stęskniło się za rajdami. Z tym większą radością zapowiadamy MARMA 29. Rajd Rzeszowski, pierwszą imprezę tegorocznego cyklu, którą uda się przeprowadzić dzięki stopniowemu łagodzeniu przez władze rygorów ochronnych. Dzięki temu ocalimy RSMP 2020, których kalendarz imprez obejmie ostatecznie cztery rundy. Oprócz Rajdu Rzeszowskiego widnieją w nim Rajd Śląska (10-12 września), 48. Rajd Świdnicki KRAUSE (2-4 października) oraz słowacki Rally Košice (16-18 października) – wylicza Jarosław Noworól, Prezes Automobilklubu Rzeszowskiego, organizatora rajdu i zarazem Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM.

Rajd Rzeszowski, to po Rajdzie Polski, zaliczanym do Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA ERC), druga największa impreza rajdowa w naszym kraju, gromadząca co roku na starcie najlepszych polskich kierowców rajdowych i wielu utytułowanych zawodników z zagranicy. Tegoroczna edycja „Rzeszowskiego” jest rundą Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach (FIA CEZ) oraz Mistrzostw Polski, zarówno tych dla współczesnych rajdówek, jak i samochodów rajdowych sprzed lat. Warto dodać, że przy MARMA 29. Rajdzie Rzeszowskim odbędzie się także 6. Rajd Rzeszowiak, rajd okręgowy zaliczany do kalendarza Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska.

- MARMA 29. Rajd Rzeszowski jest nie tylko inauguracyjną rundą RSMP 2020, ale także imprezą wliczaną do Rajdowych Mistrzostw Słowacji, do MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i wreszcie rundą Mistrzostw Śląska. Na stronie internetowej www.rajd.rzeszow.pl właśnie opublikowane zostały regulaminy zawodów i ruszyły zgłoszenia. Bazą imprezy będzie Rzeszów, zaś strefę serwisową ulokowaliśmy w kompleksie przy hali sportowej „Podpromie”. Trasę poprowadziliśmy drogami powiatów rzeszowskiego, strzyżowskiego i ropczycko-sędziszowskiego. Jej długość wynosi ponad 430 km, z czego 133 km stanowią próby sportowe; jest ich w naszym programie łącznie dziewięć. To w większości odcinki specjalne znane zawodnikom i kibicom z poprzednich lat, czasem w nieco zmienionej konfiguracji – informuje Łukasz Biegus, dyrektor zawodów.

W piątek (7 sierpnia) uczestnicy rajdu zmagać się będą z „oesami” w Pstrągowej (15,60 km) i Lubeni (17,45 km) oraz w samym centrum Rzeszowa (2,00 km), gdzie wieczorem odbędzie się widowiskowy odcinek super specjalny. W sobotę (8 sierpnia) rywalizacja przeniesie się do Zawadki (18,53 km) i Zagorzyc (14,22 km).

Rajdową atmosferę będzie można poczuć już w czwartkowy wieczór (6 sierpnia, godz. 19:50), kiedy to, na urokliwym rzeszowskim rynku, odbędzie się uroczyste otwarcie rajdu. Także w tym miejscu zawody zostaną oficjalnie zakończone podczas ceremonii mety, która rozpocznie się w sobotę (8 sierpnia), o godz. 15:15.

Organizatorzy informują, że MARMA 29. Rajd Rzeszowski (jak i inne imprezy sportu samochodowego) będzie rozegrany przy bezwarunkowym spełnieniu niezmiennie obowiązujących rygorów sanitarnych i epidemiologicznych. Będą one obejmować zawodników i ich zespoły, organizatorów i komisarzy oraz służby porządkowe, a także – co zrozumiałe – widzów. Wszelkie wiadomości na ten temat będą publikowane na internetowej stronie imprezy. Zachęcamy do jej śledzenia.

Sponsorami MARMA 29. Rajdu Rzeszowskiego są: MARMA Polskie Folie, Miasto Rzeszów, Województwo Podkarpackie i Handlopex, a partnerami rajdu: Millenium Hall, Hilton Garden Inn Rzeszów oraz Abacus.

PROGRAM MARMA 29. RAJDU RZESZOWSKIEGO

Czwartek, 6 sierpnia 2020

20:00 – CEREMONIA STARTU - Rzeszów, Rynek

Piątek, 7 sierpnia 2020

08:00-11:00 – Odcinek testowy Niechobrz

13:00 – OS-1 Pstrągowa 1 (15,60 km)

13:50 – OS-2 Lubenia 1 (17,45 km)

15:20 – Serwis A (Rzeszów, Podpromie)

16:30 – OS-3 Pstrągowa 2 (15,60 km)

17:20 – OS-4 Lubenia 2 (17,45 km)

18:50 – Serwis B (Rzeszów, Podpromie)

19:30 – OSS-5 Rzeszów (2,00 km) - od 18:30 RSMŚl

19:40 – Serwis C (Rzeszów, Podpromie)

Sobota, 8 sierpnia 2020

08:10 – Serwis D (Rzeszów, Podpromie)

09:10 – OS-6 Zawadka 1 (18,53 km)

10:00 – OS-7 Zagorzyce 1 (14,22 km)

11:25 – Serwis E (Rzeszów, Podpromie)

12:40 – OS-8 Zawadka 2 (23,00 km)

13:30 – OS-9 Zagorzyce 2 (20,60 km)

14:55 – Serwis F (Rzeszów, Podpromie)

15:15 – CEREMONIA METY - Rzeszów, Rynek

Kalendarz RSMP 2020:

6 – 8 sierpnia MARMA 29. Rajd Rzeszowski

10 – 12 września Rajd Śląska 2020

2 – 4 października 48. Rajd Świdnicki-Krause

16 – 18 października 46. Rajd Koszyc (Słowacja)

informacja prasowa