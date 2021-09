Po przedwcześnie zakończonym Rajdzie Śląska w programie polskiego czempionatu pozostały dwie rundy: Rajd Świdnicki-KRAUSE (2-3 października) oraz Rajd Koszyc (16-17 października).

Impreza z bazą w trzecim co do wielkości mieście Słowacji po raz piąty została włączona do RSMP. Rok temu rajd odwołano z powodu pandemii koronawirusa. Organizatorzy z Auto Klub Kosice opublikowali regulamin, odsłaniając jednocześnie harmonogram czasowy.

Przygotowano jedenaście odcinków specjalnych o łącznej długości 136 km. Na sobotni poranek (16 października) zaplanowano odcinek testowy w miejscowości Zlatnik. Przez trzy godziny dostępny będzie fragment drogi liczący 2,2 km.

Właściwa rywalizacja ruszy wczesnym popołudniem. Pierwszy dzień składać się będzie z pięciu oesów. Załogi trzykrotnie zmierzą się z próbą Izra [10,20 km] oraz dwukrotnie z Bogotą [18,90 km]. W niedzielę zdecydowano się na bardziej popularny format dwóch pętli z trzema powtarzanymi odcinkami: Jahodną [23,50 km], Zlatnikiem [3,20 km] i Ruzinem [7,10 km].

Na oesach wschodniej Słowacji rozegrana zostanie również piąta runda HRSMP. W Koszycach zjawią się także załogi ubiegające się o laury w FIA CEZ oraz mistrzostwach Słowacji.

Harmonogram czasowy rundy RSMP