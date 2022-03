Jubileuszowy Rajd Świdnicki-Krause pod znakiem zmian

Zawody zaplanowane na 23 i 24 kwietnia otworzą sezon 2022 Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Rajd Świdnicki-Krause ma stałe miejsce w kalendarzu mistrzostw Polski od 1978 roku. Trudno sobie wyobrazić sezon bez ścigania na trasach w Górach Sowich. Poprzednio - do 2010 roku, zawody odbywały się jako Rajd Elmot, który swoją nazwę wziął od Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy.

Rajd Świdnicki-Krause to ważna część historii polskich rajdów. Na oesach tej imprezy wspaniałe, pamiętne pojedynki toczyli wielcy kierowcy i piloci, których rywalizacja przez długie lata rozgrzewała kibiców do czerwoności. Rekordzistami zawodów są nieodżałowani mistrzowie - Marian Bublewicz i Janusz Kulig, którzy aż pięciokrotnie wpisali się na listę zwycięzców. Po cztery triumfy na swoje konto zapisali Andrzej Koper i Kajetan Kajetanowicz oraz Grzegorz Grzyb.

Pięćdziesiąta, jubileuszowa edycja Rajdu Świdnickiego-Krause zainauguruje tegoroczną rywalizację o tytuły mistrzów Polski. Zawody odbędą się w sprawdzonej, kompaktowej formule, urozmaiconej ciekawymi zmianami w trasie poszczególnych oesów.

Zmagania w pierwszej rundzie RSMP 2022 poprzedzi odcinek testowy zaplanowany na sobotnie przedpołudnie (23 kwietnia, od 9 do 12) oraz ceremonia rozpoczęcia zawodów na Stadionie OSiR w Świdnicy (14:30). Pierwszy etap to cztery oesy i blisko 31,5 km ścigania. W sobotę kibice dwukrotnie będą mogli zobaczyć rajdówki w akcji na ulicach Świdnicy podczas próby Świdnica – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (OS 1 i OS 4 - 2,75 km). Pomiędzy przejazdami tego oesu zawodników czeka rywalizacja o Puchar Dziećmorowic na trasie z Świdnicy do Zagórza Śląskiego (OS 2 - 17,1 km) oraz z Walimia do Rościszowa (OS 3 - 8,85 km).

Harmonogram drugiego etapu 50. Rajdu Świdnickiego-Krause tworzą trzy odcinki specjalne, każdy pokonywany dwukrotnie. Najpierw rajdowe załogi ruszą z Ludwikowic do Kamionek (OS 5 i 8 - 14,1 km), by następnie rywalizować na trasie z Rościszowa do Walimia (OS 6 i 9 - 8,45 km). Obie niedzielne pętle zwieńczy najdłuższa w rajdzie próba wiodąca z Zagórza Śląskiego do Świdnicy (OS 7 i 10 - 21,3 km). Jej drugi przejazd, a zarazem finałowy oes zawodów zostanie rozegrany jako Power Stage, czyli oes, na którym najszybsze załogi zdobywają dodatkowe punkty do klasyfikacji mistrzostw.

Jednymi z nowości są powrót kultowego fragmentu prowadzącego przez Modliszów i Złoty Las, a także ciekawa partia poprowadzona ulicą Strumykową w Dziećmorowicach. Wraz z 50. edycją Rajdu Świdnickiego Krause jego organizator - Automobilklub Sudecki - inauguruje cykl zawodów pod nazwą Grand Prix Świdnicy. Jego celem jest umożliwienie kierowcom rywalizacji i sprawdzenia swoich umiejętności w bezpiecznych warunkach. Grand Prix Świdnicy składa się z edycji wiosennej, letniej, jesiennej i zimowej rozgrywanych na trasie ze Świdnicy, przez Modliszów do Złotego Lasu. Pierwsze Grand Prix Świdnicy (edycja wiosna) odbędzie się w czwartek (21 kwietnia). Trasa Grand Prix Świdnicy częściowo pokrywa się także z trasą tegorocznego Rajdu Świdnickiego-Krause. Start w inaugurującym Grand Prix będzie zatem świetną okazją do treningu przed pierwszą rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2022.

informacja prasowa

źródło: rajdkrause.pl