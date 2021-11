Kalendarze PZM 2022

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski

Rajd Nadwiślański (01-02.04) (+HRSMP)

Rajd Świdnicki-KRAUSE (22-24.04) (+HRSMP)

Rajd Podlaski (21-22.05)

Rajd Polski (10-12.06)

Rally Zemaitija (08-10.07)

Rajd Rzeszowski (04-06.08) (+HRSMP)

Rajd Śląska (09-10.09) (+HRSMP)

Rajd Wisły (30.09-01.10) (+HRSMP)

Rajd Koszyc (21-23.10) (+HRSMP)

Mistrzostwa Polski Rallycross

1 runda - Tor Poznań (08-10.04)

2 runda - Autodrom Słomczyn (22-24.04)

3 runda - Autodrom Słomczyn (20-22.05)

4 runda - Slovakiaring/Sedlcany (17-19.06)

5 runda - Tor Poznań (22-24.07)

6 runda - Autodrom Słomczyn (23-25.09)

7 runda - Tor Poznań (21-23.10)

Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski

Czechy (29.04-01.05)

Prządki (20-22.05)

Czarna Góra (03-05.06)

Magura Małastowska (17-19.06)

Jankov Vrsok (22-24.07)

Limanowa (29.31.07)

GP Sopot-Gdynia (12-14.08)

Prządki (17-09.09)

Wyścigowe Samochodowe Mistrzostwa Polski

1 i 2 runda WSMP Tor Poznań (13-15.05)

3 i 4 runda WSMP Tor Poznań (24-26.06)

5 i 6 runda WSMP Tor Poznań (15-17.07)

7 i 8 runda WSMP Slovakia Ring (19-21.08)

9 i 10 runda WSMP Tor Poznań (30.09-02.10)

Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych

Baja Drawsko (08-10.04)

Baja Borne Sulinowo (data do potwierdzenia)

Baja Szczecinek (data do potwierdzenia)

Baja Wysoka Grzęda (data do potwierdzenia)

Rajd Polskie Safari (30-31.07)

Baja Poland (02-04.09)