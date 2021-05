Pierwotne plany Bolka i Jastrzębskiego zakładały jazdę Peugeotem 208 Rally4. Połączenie sił z Amic Rally Team pozwoliło na przesiadkę do Forda Fiesty Rally3. Obsługą auta zajmie się APRMotorsport. Pierwszy start w nowym dla siebie samochodzie duet zaliczy już w przyszłym tygodniu podczas Rally Žemaitija - inauguracji ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

W drugą stronę powędrowali Agnieszka Załęcka i Mateusz Pawłowski. Po występie w Głubczycach w broni rodem z M-Sportu na Litwie pokażą się w Peugeocie 208 Rally4.

- Sporty motorowe, do których zaliczają się rajdy samochodowe jak żadne inne dyscypliny sportowe łączą się z branżą paliwową, dlatego zaangażowaliśmy się w sponsoring. Chcemy rozszerzyć naszą obecność w tym roku w rajdach RSMP, powiększając zespół AMIC Rally Team o nowego kierowcę. Jednym z naszych celów jest wspieranie, młodych zawodników o dużym potencjale, uczestniczenie w ich rozwoju i sukcesach. Nieodłącznym elementem tej dyscypliny sportów motorowych są satysfakcja i pasja kibiców, co daje dodatkową motywację dla naszego teamu rajdowego - mówi Krzysztof Strzelecki, Prezes AMIC Energy, która jest Mecenasem zespołu.

- Jeszcze sezon w pełni nie wystartował, do końca nie zdążyliśmy nacieszyć się startem w klasie Rally4, a tu taki news! Otrzymaliśmy wraz z Łukaszem propozycję dołączenia w sezonie RSMP 2021 do zespołu AMIC Rally Team jako drugi zespół oraz możliwość startu Fiestą Rally3. Coś, co było dla mnie jeszcze niedawno marzeniem i planem na przyszłość dzieje się już teraz. To dla mnie duża radość i szansa na rozwój, ale też wyzwanie, któremu będę musiał sprostać. Naszym celem będzie jak najszybsze zaadaptowanie się w samochodzie z napędem 4x4 i walka o najwyższe lokaty w debiutującej klasie Rally3. Ten sezon zapowiada się bardzo ciekawie i obiecująco! Pragnę podziękować partnerom oraz zespołowi AMIC Rally Team za zaufanie oraz taką szansę. Trzymajcie kciuki - przekazał Kamil Bolek.

- Nasza rodzina Amic Rally Team powiększa się! Jest to bardzo ekscytująca informacja - powiedziała Agnieszka Załęcka. - Dzięki dołączeniu kolejnego duetu będziemy mieli szansę na wymianę cennych doświadczeń, to niewątpliwie będzie miało realny wpływ na wynik sportowy. Witamy Kamila i Łukasza na pokładzie. Nasze plany nie ulegają zmianie i w rozszerzonym gronie powalczymy na trasach wszystkich rund RSMP 2021. Teraz pojadę autem, które jeszcze w zeszłym roku było moim marzeniem - Peugeot 208 Rally4. Już nie mogę się doczekać odliczania do startu pierwszego odcinka specjalnego Rajdu Żematija. Trzymajcie kciuki!

Rajd Ziemi Głubczyckiej Photo by: Maciej Niechwiadowicz