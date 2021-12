Trzeci kierowca zakończonego w październiku sezonu ProfiAuto RSMP decyzję ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wcześniej informację przekazał Damian Syty, od dziesięciu lat pilot Kasperczyka.

- Jedni zostają mistrzami świata Formuły 1, by chwilę później ogłosić zakończenie kariery. Są też tacy, którzy wygrywają drugi etap rajdu gdzieś na wschodzie Słowacji i też wyjeżdżają z oświadczeniem.

- Są rzeczy, w które trudno uwierzyć i trudno napisać, ale jest tak, jak już pewnie dowiedzieliście się od Damiana. Zdecydowałem zakończyć regularne starty w rajdach. Zaplanowaliśmy sobie kiedyś 10 lat wspólnych startów. Wtedy wydawało nam się, że to kawał czasu. Byliśmy dużo młodsi i napędzała nas głównie, jeśli nie wyłącznie „zajawka”.

- Nie wykluczam tego, że jeszcze zobaczycie mnie za kierownicą rajdówki, a Damian przyjmie moje zaproszenie na prawy fotel. Nie wiem jednak czy i kiedy to nastąpi. Powroty nie są łatwe, ale jak pokazuje przykład Wojtka Chuchały - mogą wyjść lepiej niż nieźle.

- Czy jestem rozczarowany? Nie. Najważniejsze co dziś czuję i ciągle będę czuł, to wdzięczność. Gdybym chciał wymienić tu wszystkich, którzy pomogli mnie i nam w tej rajdowej przygodzie, to pewnie wyczerpałbym limit znaków w jednym poście albo o kimś zapomniał. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy byli nam życzliwi i pomocni. Jestem wdzięczny, że mogliśmy Was spotkać.

- PS. Ale co się opaliliśmy po dzwonie na Kanarach to nasze - humorystycznie nawiązał Kasperczyk do wypadku z Rally Islas Canarias z 2017 roku.

więcej wkrótce...