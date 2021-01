Załoga BTH Import Stal Rally Team w 2020 roku zajęła trzecie miejsce w RSMP oraz mistrzostwach Słowacji i drugie w FIA CEZ w klasie 1.

Za sobą mają dwa lata startów w Citroenie C3 R5. W tym roku również zobaczymy ich w rajdówce francuskiego producenta, ale tym razem będzie to nowy egzemplarz C3 Rally2.

- Przebyte kilometry i testy w Citroenie oraz wiedza o tym aucie zadecydowały, że postawiliśmy ponownie na tę markę - powiedział Łukasz Kotarba dla motorsport.com. - Każdy kilometr testowy kosztuje, a kupując samochód rajdowy innego producenta, ponownie należałoby poświęcić bardzo dużo czasu, żeby dojść do obecnego poziomu w kontekście wiedzy o ustawieniach na każdą nawierzchnię i warunki. Musielibyśmy poświęcić pół sezonu na dostosowanie się do nowego samochodu. Natomiast w tej sytuacji mamy już wszystko czarno na białym.

- A czemu zupełnie nowy samochód? No cóż, poprzedni miał cztery tysiące kilometrów oesowych. Wszystkie rewizje pochłonęłyby dużo środków. Natomiast pojawiła się szansa na nowy, do tego mamy dużo części zapasowych i te wszystkie argumenty przeważyły, żeby pozostać wiernym tej marce - kontynuował.

Nowy Citroen C3 Rally2 jest homologowany od pierwszego stycznia tego roku. W przypadku ich egzemplarza, BTH Import Stal Rally Team dysponuje aktualnie nowym oprogramowaniem silnika oraz nowymi amortyzatorami. Pełny pakiet poprawek otrzyma natomiast w okolicach marca.

- Tak to jest C3 Rally2. Samochód jest bardziej żwawy - mówił Kotarba po pierwszych zimowych testach, które odbyły się na Torze Podolany. - Wynika to z nowego oprogramowania, które otrzymało homologację pierwszego stycznia. Czuję, że ten samochód lepiej zbiera się z dołu. Mamy też nowe amortyzatory, w przypadku których czuć drobne różnice.

- W okolicach marca dostaniemy pełny nowy pakiet, zawierający m.in. przednie sanki do zawieszenia oraz regulowany korektor siły hamowania, którego do tej pory nie było w Citroenie. Teraz wreszcie kierowca sam będzie mógł ustawić swoje preferencje co do hamowania. Do tej pory parametry były skonfigurowane na stałe, już w fabryce, a my mogliśmy wprowadzać jedynie korekty poprzez dobór twardości klocków hamulcowych.

Obsługą samochodu podczas zawodów nadal będzie zajmowała się ekipa Poland Rally Point, z którą Kotarba współpracuje już od wielu lat.

- Zostajemy z chłopakami z zespołu PRT. Mamy na koncie kilka wspólnych, dobrych sezonów, również, gdy jeździłem Mitsubishi Lancerem. Wszystko zawsze działało, nigdy nie było problemów mechanicznych, więc sprawa jest jasna, dalej będą obsługiwali nasze auto - poinformował.

W sezonie 2021 Łukasza Kotarbę i Tomasza Kotarbę zobaczymy głównie na trasach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. To jednak nie wszystko, co mają w planach na ten rok.

- W tym roku priorytetem pozostaje RSMP. Natomiast sezon chcieliśmy zapoczątkować jakimiś startami przede wszystkim na szutrowej nawierzchni. Zastanawialiśmy się nad Rally Serras de Fafe e Felgueiras, ale widzimy, że już są jakieś kłopoty z tym rajdem, ze względu na Covid - dodał. - Natomiast za dwa tygodnie wystartujemy w zimowym rajdzie w Rumunii (Raliul Zapezii - Covasna), na śniegu, z wykorzystaniem opon kolcowanych. Zobaczymy, jak sobie tam poradzimy, zapowiedziało się bowiem wiele lokalnych, ale też i węgierskich załóg. Możliwe, że zgłosi się również Grzegorz Grzyb.

- Generalnie chcemy zmienić nasz styl pracy, mniej testów, a więcej rajdów. Jeżeli będzie szansa na starty za granicą, np. w marcu byłaby opcja na otworzenie sezonu na asfalcie, jak w zeszłym roku w Chorwacji, chętnie się wybierzemy na takie zawody. W grę wchodzą głównie imprezy w Europie centralnej. Zobaczymy, co będzie działo się z kalendarzami.

Dopytywany, również w odniesieniu do wspominanego Rally Serras de Fafe e Felgueiras, czy rozważa starty w wybranych rajdach zaliczanych do mistrzostw Europy, odparł: - Bardzo byśmy chcieli, prowadzimy jednak dużą firmę i spoczywają na nas liczne obowiązki. Runda mistrzostw Europy, to mniej więcej tydzień nieobecności, a to nie najlepiej przełoży się na naszą pracę. Nie wszystko mamy jeszcze poustawiane na tyle, w kwestiach organizacyjnych, abyśmy pozwolili sobie na takie wyjazdy. To główna przeszkoda, bowiem budżet raczej by się znalazł. Kluczowy jest czas na to wszystko.

Galeria zdjęć: Łukasz Kotarba i Tomasz Kotarba - testy zimowe