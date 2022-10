Kristensson i Johansson mistrzami Polski

Zawody z bazą w drugim największym mieście Słowacji po raz piąty były rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, a po raz trzeci stanowiły ostatnią odsłonę rywalizacji w krajowym czempionacie. Do 48. edycji imprezy zgłosiło się 78 załóg, w tym 18 duetów z Polski. Rajd Koszyc był również finałowym starciem w mistrzostwach Słowacji, historycznych mistrzostwach Słowacji, rajdowym pucharze Słowacji, a także przedostatnimi zawodami zaliczanymi do kalendarza FIA CEZ (mistrzostwa strefy Europy Centralnej). Zawodnicy rywalizowali przez dwa dni (22-23 października) na 11 asfaltowych odcinkach specjalnych o łącznej długości 124,5 km.

Ostatecznie w ramach rundy RSMP wystartowało 17 załóg, z czego do mety w Koszycach dotarło 13 duetów. Najszybciej trasę 11 oesów pokonali Grzegorz Grzyb i Adam Binięda (Skoda Fabia Rally2 evo), którzy w Rajdzie Koszyc walczyli o tytuł mistrzów Polski. Aby tego dokonać, wiceliderzy tabeli musieli zdobyć o 17 punktów więcej niż Kristensson i Johansson, więc od początku narzucili wysokie tempo rywalizacji.

Podczas sobotniego etapu (22 października) Grzyb i Binięda wygrali cztery z pięciu oesów i zakończyli dzień w roli liderów klasyfikacji generalnej, z ponad minutową przewagą nad Szwedami. Kristensson i Johansson świadomie nie forsowali tempa, ponieważ ukończenie Rajdu Koszyc na trzecim lub drugim miejscu dawało im tytuł niezależnie od wyników rywali. Trzecie miejsce w generalce po I etapie zajmowali Łotysze - Martins Sesks i Renars Francis (Skoda Fabia Rally2-Kit), którzy na swoje konto zapisali zwycięstwo na kończącym dzień odcinku specjalnym.

W niedzielę (23 października) Grzyb i Binięda nie zwalniali i wygrali cztery pierwsze odcinki specjalne, śrubując swoją przewagę nad Szwedami do ponad 1,5 minuty. Kristensson i Johansson zamieniali się miejscami z Łotyszami. Sesks i Francis przejęli drugą pozycję po OS 6, ale na OS 8 stracili 12,7 s do Szwedów i spadli na trzecią lokatę. Tom z Andreasem wygrali przedostatnią próbę, a na kończącym zmagania Power Stage zremisowali z Grzybem i Biniędą. Ostatecznie reprezentanci polskiego zespołu Kowax 2Brally Racing utrzymali drugie miejsce i zameldowali się na mecie 48. Rajdu Koszyc ze stratą 1,30,2 s do zwycięzców. Na najniższym stopniu podium stanęli Sesks i Francis (+1:57.7).

Dla Grzegorza Grzyba był to piętnasty start i trzeci triumf w klasyfikacji generalnej Rajdu Koszyc. Tym wynikiem Polak przypieczętował swój siódmy w karierze tytuł rajdowego mistrza Słowacji.

Drugie miejsce wywalczone w Rajdzie Koszyc oznacza, że tegoroczną batalię o mistrzostwo Polski na swoją korzyść rozstrzygnęli Tom Kristensson i Andreas Johansson. Drogę do tego sukcesu Szwedzi zaczęli od trzeciego miejsca i 24 punktów wywalczonych w 50. Rajdzie Świdnickim-Krause. Kluczowa w ich kampanii była szutrowa część sezonu. Z trzech rund rozgrywanych na luźnej nawierzchni Szwedzi wygrali dwie - 41. Rajd Podlaski i Rajd Żmudzi na Litwie, zdobywając komplet (70) punktów. Z kolei w Orlen 78. Rajdzie Polski zajęli drugą pozycję i wywalczyli 29 „oczek”. Ich najsłabszym wynikiem był Marma 31. Rajd Rzeszowski. Na Podkarpaciu dwukrotnie łapali kapcie i ostatecznie finiszowali na siódmym miejscu, kończąc zawody z dorobkiem 15 punktów. W Rajdzie Śląska uplasowali się na drugim miejscu i dopisali do swojego konta 27 punktów. Po komplet punktów ponownie sięgnęli podczas rozgrywanego w trudnych warunkach 67. Rajdu Wisły. Drugie miejsce wywalczone na Słowacji, w połączeniu ze zwycięstwem na ostatnim, dodatkowo punktowanym oesie rajdu, dało 29 punktów.

W sezonie 2022 Kristensson i Johansson wygrali 42 z 90 rozegranych odcinków specjalnych (46 proc.)

Miano II rajdowych wicemistrzów Polski już wcześniej zapewnili sobie Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel. Reprezentanci Orlen Team nie startowali jednak w słowackiej rundzie RSMP.

Dariusz Poloński Łukasz Sitek (VW Polo R5) zajęli czwarte miejsce w generalce Rajdu Koszyc, trzecie pośród załóg rywalizujących w mistrzostwach Polski (+2:47.8).

W krajowym czempionacie na czwartej pozycji w rajdzie uplasowali się Piotr Parys i Andrzej Górski (Ford Fiesta Proto), wygrywając rywalizację w klasie NAT2. Za nimi finiszowali Rafał Kwiatkowski i Jacek Zieliński (Subaru Impreza STi), którzy tym samym przypieczętowali tytuł rajdowych mistrzów Polski w tej kategorii.

Marcin Kowal i Sebastian Lenkowski zasiadający w Fieście Rally3 o niespełna cztery sekundy wyprzedzili Marka Roeflera i Marka Bałę, debiutujących w bliźniaczym aucie.

Grzegorz Bonder i Paweł Pochroń (Renault Clio Rally4) byli najszybsi w gronie załóg w samochodach z napędem na jedną oś. Bonder z Koszyc wywiózł komplet punktów, co pozwoliło mu przypieczętować tytuł II wicemistrza w 2WD i wicemistrzostwo w klasie 4. Na drugim miejscu w „ośce” finałową rundę RSMP ukończyli Błażej Gazda i Maciej Mikuliszyn (Peugeot 208 Rally4)(+1:17.1). Najniższy stopień podium w tej klasie wywalczyli Jakub Matulka i Mateusz Martynek (Ford Fiesta R200) (+1:49.5), którzy jednocześnie zwyciężyli w kategorii NAT4.

Matulka w swojej grupie pokonał Pawła Latosa i Dominika Ragiela (Honda Civic Type-R EP3)(+15:22.1) oraz Rafała Kulkę pilotowanego przez Anetę Marcol (Ford Fiesta R200)(+22:56.7).

Na zamykającym Rajd Koszyc Power Stage taki sam, najlepszy czas zanotowali Grzyb i Kristensson. Dalej znaleźli się Poloński (+3,2s), Parys (+8,7s) i Kwiatkowski (+19,2s).

Klasyfikacja końcowa 48. Rajdu Koszyc:

1. Grzyb/Binięda (Skoda Fabia Rally2 Evo) 1:07:31,4

2. Kristensson/Johansson (Hyundai i20 R5) +1:30,2

3. Sesks/Francis (Skoda Fabia R4) +1:57,7

4. Poloński/Sitek (Volkswagen Polo GTI R5) +2:47,8

5. Parys/Górski (Ford Fiesta Proto) +5:13,4

6. Kwiatkowski/Zieliński (Subaru Impreza STi) +7:50,3

7. Kowal/Lenkowski (Ford Fiesta Rally3) +8:57,3

8. Roefler/Bała (Ford Fiesta Rally3) +9:11,2

9. Bonder/Pochroń (Renault Clio Rally4) +9:14,3

10. Gazda/Mikuliszyn (Peugeot 208 Rally4) +10:31,4

RSMP 2022 - punktacja po 48. Rajdzie Koszyc (runda 8/8):

1. Kristensson/Johansson 214 pkt.

2. Grzyb/Binięda 204 pkt.

3. Wróblewski/Wróbel 158 pkt.

4. Gabryś/Dymurski 98 pkt.

5. Lubiak/Dachowski 71 pkt.

6. Byśkiniewicz/Siatkowski 71 pkt.

7. Płachytka/Nowaczewski 69 pkt.

8. Bolek/Jastrzębski 62 pkt.

9. Jacek Sobczak 47 pkt.

10. Sroka/Kielar 44 pkt.

11. Parys/Górski 43 pkt.

12. Kwiatkowski/Zieliński 41 pkt.

13. Chwietczuk/Syty 40 pkt.

14. Szeja/Szeja 40 pkt.

15. Marczyk/Gospodarczyk 34 pkt.

RSMP 2022 - punktacja 2WD po 48. Rajdzie Koszyc (runda 8/8):

1. Sroka/Kielar 185 pkt.

2. Jacek Sobczak 151 pkt.

3. Grzegorz Bonder 149 pkt.

4. Gazda/Mikuliszyn 137 pkt.

5. Nowak/Grzelka 94 pkt.

6. Predko/Sadowski 62 pkt.

7. Gryczyńska/Gwiazda 57 pkt.

8. Latos/Ragiel 52 pkt.