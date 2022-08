Szwedzi staną na starcie Rajdu Śląska (9-11 września), nadchodzącej rundy krajowego czempionatu. Punkty zdobyte w Chorzowie mogą nie wystarczyć do zdobycia tytułu, więc niewykluczony jest start Toma i Andreasa w jednej z kolejnych rund wpisanych do kalendarza krajowego czempionatu.

Kristensson i Johansson, reprezentujący barwy zespołu Kowax 2Brally Racing, rozpoczęli rywalizację w RSMP od mocnego akcentu, jakim było trzecie miejsce wywalczone w 50. Rajdzie Świdnickim-Krause. W drodze do tego wyniku, zwycięzca Junior WRC 2020, ukończył cztery oesy w czołowej trójce, z czego jeden z nich wygrał.

Z trzeciego na drugie miejsce w klasyfikacji mistrzostw Szwedzi wspięli się po zwycięstwie w 41. Rajdzie Podlaskim, który otworzył szutrową część sezonu. Na drogach wokół Białegostoku Kristensson i Johansson zdobyli komplet punktów, triumfując również na Power Stage. Pierwsze miejsce w tabeli krajowego czempionatu przejęli po ukończeniu Orlen 78. Rajdu Polski na drugim miejscu, tuż za Mikołajem Marczykiem i Szymonem Gospodarczykiem.

Kolejny komplet punktów załoga Hyundaia i20 R5 dopisała do swojego konta po Rajdzie Żmudzi, jednej z dwóch „wyjazdowych” rund RSMP 2022. Po starciu na Litwie Szwedzi mieli już 32 punkty przewagi nad zajmującymi drugie miejsce w tabeli Grzegorzem Grzybem i Adamem Biniędą. Z kolei sklasyfikowanych na trzeciej pozycji Kacpra Wróblewskiego i Jakuba Wróbla od liderów dzieliło już 41 „oczek”.

Sytuacja Toma i Andreasa nieco się pogorszyła po Marma 31. Rajdzie Rzeszowskim. Na Podkarpaciu ten duet prezentował tempo, które pozwalało im na walkę o podium. Na przeszkodzie stanęły dwa kapcie i spowodowane nimi straty czasowe. Z Rzeszowa Kristensson i Johansson wywieźli 15 punktów, co przy zwycięstwie Grzyba i Biniędy spowodowało, że dystans dzielący liderów od wiceliderów zmniejszył się do 14 punktów.

W Rajdzie Śląska, podobnie jak w pozostałych rundach RSMP, do zdobycia jest 35 punktów. Do Chorzowa Kristensson i Johansson przyjadą po solidnej asfaltowej „rozgrzewce”, jaką będzie niezwykle wymagający Rajd Barum, siódma runda tegorocznych mistrzostw Europy.

Do końcowej klasyfikacji zalicza się siedem najlepszych wyników z pierwszych ośmiu startów w sezonie. Załodze, która zgłosiła się do wszystkich dziewięciu rund sezonu 2022, do klasyfikacji rocznej nie zostaną zaliczone punkty zdobyte w ostatnim z rajdów. Rzecz jednak w tym, że nie poznaliśmy jeszcze nowej daty Rajdu Nadwiślańskiego, który miał otworzyć mistrzostwa, ale musiał został przełożony ze względów na obowiązujące wówczas obostrzenia covidowe. Jeżeli Rajd Nadwiślański się nie odbędzie, to naturalnym wyborem dla Kristenssona i Johanssona będzie start w Rajdzie Wisły (30 września – 1 października), po którym Szwedzi mogą być już pewni mistrzostwa, niezależnie od tego czy pojadą w Koszycach, gdzie ma się odbyć finałowa runda cyklu (21-23 października).

Jeśli Kristensson sięgnie po tytuł, to stanie się czwartym zagranicznym kierowcą w historii RSMP, który tego dokonał. Przed Szwedem dokonywali tego Włoch Lelio Lattari (1974), Francuz Bryan Bouffier (2007, 2008 i 2009) oraz Fin Jari Huttunen (2020). Ostatni z tego grona, podobnie jak Kristensson, korzystał z Hyundaia i20 R5 przygotowanego przez Kowax 2B Rally Racing.

RSMP 2022 – punktacja przed 6. Rajdem Śląska (runda 6/9):

1. Kristensson/Johansson 138 pkt.

2. Grzyb/Binięda 124 pkt.

3. Wróblewski/Wróbel 108 pkt.

4. Lubiak/Dachowski 71 pkt.

5. Płachytka/Nowaczewski 69 pkt.

6. Gabryś/Dymurski 60 pkt.

7. Byśkiniewicz/Siatkowski 52 pkt.

8. Chwietczuk/Syty 40 pkt.

9. Szeja/Szeja 40 pkt.

10. Marczyk/Gospodarczyk 34 pkt.

rsmp.pl

Video: Marma Rajd Rzeszowski 2022