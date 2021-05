Kuzi Flat Out Trophy w ProfiAuto RSMP

Już w dniach 4-6 czerwca ruszają ProfiAuto Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski. Sezon rozpocznie się od szutrowego Rajdu Żmudzi. Dwa tygodnie później odbędzie się Rajd Polski stanowiący również otwarcie Rajdowych Mistrzostw Europy.

RSMP 2021 powinno liczyć siedem rund. Zamknie je w październiku Rajd Koszyc.

W tym roku po każdym rajdzie będzie przyznawana nagroda Kuzi Flat Out Trophy a na finał krajowego czempionatu również Kuzi Flat Out of the Year.

- Mamy zaszczyt poinformować wszystkich kibiców, a także zawodników, że począwszy od pierwszej rundy ProfiAuto RSMP będziemy przyznawali prestiżową nagrodę Kuzi Flat Out Trophy za najbardziej widowiskową jazdę - poinformował promotor ProfiAuto RSMP. - Motto tej nagrody to: „Nie ważne czym, ważne, że flat out!” Nagroda będzie przyznawana przez komisję, której będzie przewodniczył Leszek Kuzaj we własnej osobie. Po zakończeniu sezonu planujemy przyznać nagrodę Kuzi Flat Out of the Year.