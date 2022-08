Adam Sroka, pilotowany przez Patryka Kielara, drugi sezon z rzędu pozostaje wierny francuskiej rajdówce i w Peugeocie 208 Rally4, walczy o laury w 2WD oraz klasie 4. W połowie sezonu lideruje obu klasyfikacjom.

Przygotowania do Marma 31. Rajdu Rzeszowskiego urozmaiciła Sroce wizyta na testach Kowax 2Brally Racing. Podczas niej utalentowany kierowca miał możliwość nakręcenia kilku kilometrów w Hyundaiu i20 R5 - aucie, którym Tom Kristensson i Andreas Johansson występują na trasach RSMP 2022. Sroka miał okazję przyjrzeć się umiejętnościom Szweda, gdy zajął miejsce na prawym fotelu.

- Dzięki zaproszeniu od Kowax 2BRally Racing miałem okazję po raz pierwszy poprowadzić samochód R5 - przekazał Sroka. - Co za maszyna! Co prawda nie zrobiłem zbyt wielu kilometrów, ale uśmiech z mojej twarzy nie zejdzie przez długi czas.

- Auto klasy R5/Rally 2 to naprawdę wymagająca konstrukcja. To chyba jedno z niewielu aut, którym nie jestem w stanie „od strzała” pojechać bardzo szybko, a uwierzcie, że jeździłem mnóstwem różnych samochodów. Największy problem stanowią hamulce, które są o niebo lepsze, niż w każdej innej rajdówce, przez co hamowałem za wcześnie, po czym okazywało się, że mamy małą prędkość przed zakrętem, co zachęcało do dodawania gazu jeszcze przed zakrętem, a to z kolei wywołuje sporą podsterowność.

- Pierwszy raz również spotkałem się z tak mocnym podtrzymaniem, które „pcha” auto w wolnych zakrętach. Za to trakcja jest niesamowita, również zmiany kierunku jazdy są niezwykle szybkie. Nie jeździłem chyba żadnym innym autem z turbo, w którym tak łatwo jest modulować odpowiednią ilością gazu.

W najbliższy czwartek Sroka i Kielar wrócą do Peugeota 208 Rally4, by powalczyć o kolejne punkty na asfaltowych drogach Podkarpacia.