Dzień kończył drugi przejazd próby Bogota, rozgrywany tym razem w kompletnych ciemnościach. Na ponad 18,5 kilometrach świetnie spisali się Łukasz i Tomasz Kotarbowie. Jedynie 0,1 s stracili do braci Wojciech Chuchała i Sebastian Rozwadowski. Podium uzupełnili Marczyk i Gospodarczyk, gorsi od Kotarby o 5 s.

Po czterech próbach w rajdzie prowadzą Marczyk i Gospodarczyk. Duet jest bardzo blisko drugiego w karierze mistrzostwa w klasyfikacji generalnej RSMP. Za wygranie pierwszego etapu koszyckiej imprezy należy im się pięć punktów, jednak otrzymają je dopiero wtedy, gdy samochód zostanie wstawiony do jutrzejszego, końcowego parku zamkniętego.

Strata braci Kotarbów to 20,3 s. Występem na Bogocie 2 do trójki awansowali Chuchała i Rozwadowski [+37,6 s]. Kacpra Wróblewskiego i Jakuba Wróbla dzieli od podium 2,6 s. Tomasz Kasperczyk i Damian Syty zamykają piątkę i mają do odrobienia już ponad minutę [+1.05,3 s].

więcej wkrótce...