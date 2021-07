Tegoroczny Rajd Nadwiślański stanowi trzecią odsłonę ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Rajd z bazą w Puławach zostanie rozegrany w dniach 16-17 lipca. Na piątek zaplanowano zapoznanie z trasą i odcinek testowy, sobota to już rywalizacja na oesach.

- 17 lipca wraz z Szymonem i całym zespołem wystartujemy w Rajdzie Nadwiślańskim- trzeciej rundzie RSMP - poinformował Mikołaj Marczy. - Bardzo się cieszę, że będę mógł znowu pojeździć po polskich asfaltach i przede wszystkim spotkać się z Wami. Po bardzo udanych 2 rajdach szutrowych czas zmienić szutrowe opony na rajdowego slicka Michelin i 18 calowe felgi.

- Jak wiecie, naszym głównym celem w tym roku są Rajdowe Mistrzostwa Europy FIA ERC i w tej chwili skupiamy się na jak najlepszych przygotowaniach do nadchodzącego rajdu Rally di Roma Capitale. Chociaż charakterystyka tras we Włoszech różni się od tych w Polsce to mam nadzieję, że będzie to dobre przygotowanie i przypomnienie sobie jak jeździ się po asfalcie po 7 miesiącach przerwy.

- Bardzo się cieszę, że mogłem podzielić się z Wami tą informacją. Wierzę, że zamiana jednego z dwóch dni testowych na rajd to dobry pomysł na złapanie wyczucia dla nas jak i dobra wiadomość dla wszystkich kibiców. Ledwo wróciliśmy z Łotwy i przygotowujemy się do nowych wyzwań, jednak jutro tradycyjnie możecie się spodziewać mojej obszernej relacji z Rajdu Lipawy - zakończył.

Lista zgłoszeń do Rajdu Nadwiślańskiego, pierwszej w tym roku asfaltowej rundy RSMP, zostanie opublikowana siódmego lipca.