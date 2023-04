Kwiecień stanowi zazwyczaj dość szczególny okres w motorsportowym kalendarzu. Właśnie wtedy poznajemy najwięcej szczegółów odnośnie zbliżającej się kampanii mistrzostw Polski, a kluczowi zawodnicy odkrywają swoje rajdowe karty. Nie inaczej jest i w tym roku. Do tego pokerowego grona dołącza także Jakub Matulka, który wyciąga z rękawa prawdziwego asa. Ubiegłoroczny czempion Śląska w klasie OPEN2 wykona wielki krok w swojej karierze. Kuba zmienia maszynę i pilota, ogłaszając jednocześnie współpracę z należącą do Totalizatora Sportowego marką LOTTO, która została oficjalnym partnerem tytularnym.

Tegoroczny sezon naznaczony będzie licznymi zmianami. Po pierwsze, Kuba pozostanie wierny konstrukcji Forda, ale wysłużoną Fiestę R200 zamienia na czteronapędową wersję klasy Rally3. Prawy fotel przejmie Daniel Dymurski. Do realizacji ambitnych planów tej załogi potrzebny był odpowiedni partner. Pomocną, motorsportową dłoń wyciągnęła więc marka LOTTO. Tym samym drużyna LOTTO Matulka Rally Team zgłasza gotowość. Jakuba i Daniela zobaczymy na trasie Rajdowych Mistrzostw Polski i Rajdowych Mistrzostw Europy. Wystartują w wybranych imprezach ERC.

- Cieszę się, że rozpoczynamy nowy sezon. Czeka mnie sporo zmian, począwszy od samochodu, przez pilota i barwy - powiedział matulka. - To wszystko daje mi świetne podstawy do dalszej nauki i poznawania „dużych rajdów”. Dotychczas wziąłem udział w tylko czterech rundach RSMP i muszę mierzyć siły na zamiary. Nie zmienia to jednak faktu, że razem z Danielem i całym zespołem LOTTO Matulka Rally Team zrobimy wszystko, aby do każdego startu przygotować się jak najlepiej. Chcemy z rajdu na rajd stawać się coraz bardziej konkurencyjni.

- Niezmiernie mi miło, że zasiadłem u boku tak młodego kierowcy z jak już zdążyłem się przekonać, dużym potencjałem - przekazał Dymurski. - Wierzę, że przy moim wieloletnim doświadczeniu połączonym z talentem Kuby, będziemy w stanie realizować krok po kroku nasze założone cele i walczyć o najwyższe laury.

Po przetarciu w ramach 7. edycji Rajdu Memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza i treningu na odcinkach specjalnych pierwszej rundy Rajdowych Mistrzostw Dolnego Śląska, duet Matulka/Dymurski rozpoczyna prawdziwą walkę. Staną na linii startu w Świdnicy, w ramach pierwszej rundy mistrzostw Polski w dniach 22-23 kwietnia.