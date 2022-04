Mistrzostwa Polski na start

Rajd Świdnicki-Krause, wcześniej znany jako Rajd Elmot, organizowany jest od 1972 roku, a od 1978 roku nieprzerwanie stanowi rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP). Po dwóch latach przerwy zawody powróciły do tradycyjnego wiosennego terminu i po raz siódmy w ciągu ostatnich 10 lat zainaugurują sezon RSMP. W dwóch poprzednich latach obostrzenia związane z pandemią COVID-19 wymusiły przesunięcie rajdu na październik. Na sezon 2022 zaplanowano łącznie dziewięć rund krajowego czempionatu, w tym trzy szutrowe:

Świdnica, 23-24 kwietnia: asfaltowy Rajd Świdnicki-Krause,

Białystok, 21-22 maja: szutrowy Rajd Podlaski (runda mistrzostw Litwy),

Mikołajki, 10-12 czerwca: szutrowy ORLEN 78. Rajd Polski (runda ME),

Kielmy (Litwa), 9-10 lipca: szutrowy Rajd Żmudzi,

Rzeszów, 4-6 sierpnia: asfaltowy Rajd Rzeszowski

Chorzów, 9-10 września: asfaltowy Rajd Śląska

Wisła, 30 września - 1 października: asfaltowy Rajd Wisły

Koszyce (Słowacja), 21-23 października: asfaltowy Rajd Koszyc (runda mistrzostw Słowacji)

Puławy, data do potwierdzenia: asfaltowy Rajd Nadwiślański.

Oprócz tytułów w klasyfikacji generalnej i poszczególnych klasach, w tym roku kierowcy i piloci mogą walczyć także o miano asfaltowego i szutrowego mistrza kraju. Do tej pierwszej klasyfikacji będą zaliczone wyniki wszystkich asfaltowych rund sezonu, a do drugiej – tych rozgrywanych na luźnej nawierzchni. Zadania obrony tytułu nie podjęli się Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. W poprzednim sezonie ten duet z sukcesami łączył starty w mistrzostwach Europy z rywalizacją w krajowym czempionacie. W tym roku skupiają się na debiucie w mistrzostwach świata (WRC).

Mistrzowie Polski i świata

Listę zgłoszeń otwierają jej ubiegłoroczni zwycięzcy – Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel. Reprezentanci ORLEN Team, podobnie jak pięć innych załóg, wybrali Skodę Fabię Rally2 evo – najpopularniejszą rajdówkę w kategorii Rally2/R5. – Cieszę się z przywileju i wyróżnienia, jakim jest jedynka na aucie, szczególnie w rajdzie, w którym tak wielu znakomitych kierowców startowało właśnie z takim numerem – mówi Wróblewski. Z dwójką pojadą Sylwester Płachytka i Jacek Nowaczewski (Skoda Fabia Rally2 evo), którzy w dwóch poprzednich edycjach Rajdu Świdnickiego-Krause stawali na podium. Czwarty numer startowy należy do jedynych obcokrajowców w stawce – Toma Kristenssona i Andreasa Johanssona (Hyundai i20 R5). 30-letni Szwed w 2020 roku wygrał cykl Junior WRC, czyli młodzieżowe mistrzostwa Świata. Pierwszą piątkę listy zgłoszeń zamyka Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia Rally2 evo). Dwukrotny rajdowy mistrz Polski stanie przed szansą dołączenia do grona znakomitych rekordzistów tej imprezy, czyli Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Nieodżałowani mistrzowie triumfowali w tych zawodach pięciokrotnie. W drodze do tego celu Grzyba pilotować będzie Adrian Sadowski.

Warte odnotowania są powroty. Do Hyundaiów i20 R5 ponownie wsiądą Łukasz Byśkiniewicz oraz Marcin Słobodzian. Pierwszemu notatki podyktuje Daniel Siatkowski, a drugiemu Michał Poradzisz.

64 z 82 zgłoszonych załóg to uczestnicy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. 27 duetów dysponuje samochodami z napędem na cztery koła, a 37 autami napędzanymi na jedną oś. Pozostałe 18 załóg powalczy w ramach Motul HRSMP – cyklu dla zawodników w rajdówkach sprzed lat. W tym gronie są mocne konstrukcje, jak Audi Quattro, ale też takie pojazdy jak rajdowy… Trabant 601.

Kultowe, dobrze znane trasy

O wynikach rywalizacji zdecydują czasy uzyskane na dziesięciu próbach sportowych, które organizatorzy z Automobilklubu Sudeckiego wytyczyli na kultowych drogach w Górach Sowich. Łączny dystans oesów to 119,15 km. Zmagania w pierwszej rundzie RSMP 2022 poprzedzi odcinek testowy zaplanowany na sobotnie przedpołudnie oraz ceremonia rozpoczęcia zawodów na Stadionie OSiR w Świdnicy. Pierwszy etap (23 kwietnia) to cztery oesy i blisko 31,5 km ścigania. Niedziela to sześć prób o łącznej długości 87,7 km. Finałowy odcinek zawodów, czyli najdłuższa w rajdzie próba wiodąca z Zagórza Śląskiego do Świdnicy (21,3 km) zostanie rozegrana jako Power Stage. To oes, na którym najszybsze załogi zdobywają dodatkowe punkty do klasyfikacji mistrzostw.

- Ten rajd wszyscy kierowcy znają na pamięć. Chyba nie ma w stawce załogi, która nie startowała w Świdnicy. To powoduje, że wszyscy jadą bardzo szybko i trudno jest wypracować przewagę – tłumaczy Kacper Wróblewski. - Punkty zdobyte w asfaltowych rundach będą dla nas szczególnie ważne, więc chcemy mocnym akcentem wejść w sezon. Podium wywalczone dwa razy rzędu także zobowiązuje, więc oczywiście chcemy podtrzymać tę passę. Jednak niezależnie od tego jak potoczy się rywalizacja, cieszę się, że dzięki wysiłkom organizatorów Świdnickiego i pozostałych rund ponownie możemy ścigać – mówi Sylwester Płachytka, zdobywca trzeciego miejsca w dwóch poprzednich edycjach Rajdu Świdnickiego-Krause.

Zwycięzców jubileuszowej edycji Rajdu Świdnickiego-Krause, a więc pierwszych liderów punktacji sezonu 2022, poznamy w niedzielę, 23 kwietnia około 14:30.

Rajd Świdnicki-Krause – Co, gdzie, kiedy?

Sobota, 23 kwietnia (4 odcinki specjalne, łącznie 31,45 km):

9:00-12:00 – odcinek testowy

14:30 – uroczyste rozpoczęcie zawodów (Stadion OSiR, Świdnica)

16:00 – OS 1: Świdnica – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (2,75 km)

16:20 – OS 2: Świdnica – Zagórze Śląskie – Puchar Dziećmorowic (17,1 km)

17:00 – OS 3: Walim – Rościszów (8,85 km)

18:27 – serwis A: Stadion OSiR, Świdnica (30 min.)

19:00 – OS 4: Świdnica – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (2,75 km)

19:15 – serwis B: Stadion OSiR, Świdnica (45 min.)

Niedziela, 24 kwietnia (6 odcinków specjalnych, łącznie 87,7 km):

8:00 – serwis C: Stadion OSiR, Świdnica (15 min.)

9:18 – OS 5: Ludwikowice – Kamionki (14,1 km)

10:02 – OS 6: Rościszów – Walim (8,45 km)

10:33 – OS 7: Zagórze – Świdnica (21,3 km)

11:22 – serwis D: Stadion OSiR, Świdnica (30 min.)

12:55 – OS 8: Ludwikowice – Kamionki (14,1 km)

13:39 – OS 9: Rościszów – Walim (8,45 km)

14:10 – OS 10: Power Stage Zagórze – Świdnica (21,3 km)

18:00 – ceremonia zakończenia zawodów (Stadion OSiR, Świdnica)

