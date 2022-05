Zawody zaplanowane na 21-22 maja to druga runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i pierwszy z trzech szutrowych rajdów w kalendarzu krajowego czempionatu. Oprócz polskiej czołówki, o punkty na widowiskowych odcinkach specjalnych na Podlasiu powalczą także kierowcy i piloci z Litwy – specjaliści od szybkiej jazdy na luźnej nawierzchni. 41. edycja Podlaskiego jest inauguracyjną rundą litewskiego czempionatu.

Aż 40 z 88 zgłoszonych duetów będzie dysponowało samochodami z napędem na cztery koła, które szutrowe oesy pokonują w spektakularnych poślizgach, oferując kibicom wyjątkowe widowisko. W tym gronie jest aż 18 załóg, które skorzystają z najszybszych i najbardziej zaawansowanych rajdówek klasy Rally2 i R5. W ramach rundy RSMP powalczy 47 duetów, z czego 25 to załogi, które będą zdobywać punkty do klasyfikacji mistrzostw Polski. Grupa zgłoszonych do rundy litewskiego czempionatu liczy 55 załóg (część zawodników zgłosiła się do obu cykli).

Mistrzowska stawka

Wysoki poziom rywalizacji zapowiada lista uczestników 41. Rajdu Podlaskiego. Wśród nich są kierowcy, którzy sięgali po tytuły w mistrzostwach krajowych, m.in. Litwin Dominikas Butvilas (Skoda Fabia R5, trzykrotny mistrz Litwy) i Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia Rally2 evo, dwukrotny mistrz Polski), pilotowany przez Adama Biniędę. Do grona faworytów imprezy trzeba także zaliczyć załogę Tom Kristensson/Andreas Johansson w Hyundaiu i20 R5. Szwed w sezonie 2020 wygrał rywalizację w Junior WRC – młodzieżowym cyklu w ramach mistrzostw świata, a pod koniec kwietnia udanie zadebiutował na polskich oesach zajmując trzecie miejsce w Rajdzie Świdnickim-Krause. Po zwycięstwie w inauguracyjnej rundzie RSMP, pozycji liderów polskiego czempionatu bronić będą Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel (Skoda Fabia Rally2 evo). Reprezentanci ORLEN Team otrzymali od organizatorów pierwszy numer startowy.

W Skodach Fabiach pojawią się również Sylwester Płachytka/Jacek Nowaczewski, Zbigniew Gabryś/Daniel Dymurski, Maciej Lubiak/Grzegorz Dachowski, Krzysztof Bubik/Adrian Sadowski. Hyundaiami i20 R5 pojadą Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski oraz Jarosław Szeja i Marcin Szeja.

W klasie 3 zobaczymy trzy duety: Dmitry Feofanov/Normunds Kokins, Kamil Bolek/Łukasz Jastrzębski, Marcin Kowal/Sebastian Lenkowski.

Najwyżej rozstawieni w NAT2 są Rafał Kwiatkowski/Jacek Zieliński (Subaru Impreza STI), Tomasz Ociepa/Kamil Kozdroń (Ford Fiesta Proto), Marek Roefler/Marek Bała (Subaru Impreza GT).

W roli liderów klasyfikacji 2WD (samochody z napędem na jedną oś) do Białegostoku przyjadą Jacek Sobczak i Łukasz Włoch, którzy na Rajd Podlaski zamieniają Porsche 911 GT3 na BMW 325. Nie zabraknie takich załóg jak: Adam Sroka/Patryk Kielar (Peugeot 208 Rally4), Błażej Gazda/Maciej Mikuliszyn (Peugeot 208 Rally4), Grzegorz Bonder/Kamil Heller (Renault Clio Rally4).

Powroty i rajdówki sprzed lat

Do rywalizacji na krajowych oesach wraca Adrian Chwietczuk. Olsztynianin utworzy załogę z Damianem Sytym z którym wystartuje Skodą Fabią Rally2 evo. Do samochodu R5, a konkretnie Volkswagena Polo GTI R5, przesiada się Radek Typa. Kierowca z Ornety planuje starty w szutrowych rundach RSMP w towarzystwie Łukasza Sitka.

Wspomnienia u kibiców z północy Polski przywoła biało-czerwony Ford Sierra RS Cosworth 4x4 – rajdówka wzorowana na ostatnim samochodzie nieodżałowanego mistrza Mariana Bublewicza. Tym samochodem wystartują Marek Suder i Marcin Kowalik, aktualni mistrzowie Polski w rajdach historycznych. Widzowie mogą liczyć na urozmaiconą stawkę samochodów, ponieważ rajdówki sprzed lat (np. Łady 2105) przywiozą także Litwini.

Rajd Podlaski wraca do kalendarza mistrzostw Polski po 55 latach. Park serwisowy i baza rajdu będą zlokalizowane na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Organizatorzy przygotowali dziewięć oesów o łącznej długości ponad 100 km. Na sobotę, 21 maja zaplanowano ceremonię rozpoczęcia zawodów (od 15:00 na Placu Jana Pawła II w Białymstoku) oraz trzy odcinki specjalne w tym jeden w centrum stolicy Podlasia.

W niedzielę, 22 maja, załogi zmierzą się na sześciu próbach sportowych. Wyniki będą znane około godziny 16, a o 16:55 rozpocznie się ceremonia zakończenia zawodów, podczas której nagrodzone zostaną najlepsze załogi 41. Rajdu Podlaskiego.

LISTA ZGŁOSZEŃ

Punktacja RSMP przed 41. Rajdem Podlaskim (runda 2 z 9)

1. Wróblewski/Wróbel 35 pkt.

2. Grzyb/Sadowski 28 pkt.

3. Kristensson/Johansson 24 pkt.

4. Szeja/Szeja 20 pkt.

5. Gabryś/Dymurski 17 pkt.

6. Lubiak/Dachowski 15 pkt.

7. Byśkiniewicz/Siatkowski 13 pkt.

8. Płachytka/Nowaczewski 13 pkt.

9. Sobczak/Włoch 9 pkt.

10. Sroka/Kielar 7 pkt.

41. Rajd Podlaski - Co, Gdzie, Kiedy

Sobota, 21 maja (3 odcinki specjalne, łącznie 17,3 km):

15:00 – ceremonia startu (Plac Jana Pawła II, Białystok)

15:30 – OS 1: Niewodnica Nargilewska-Kolonia (7,9 km)

16:55 – OS 2: Niewodnica Nargilewska-Kolonia (7,9 km)

17:35 – serwis A: Stadion Miejski, Białystok (30 min.)

18:20 – OS 3: Białystok (1,5 km)

18:35 – serwis B: Stadion Miejski, Białystok (45 min.)

Niedziela, 22 maja (6 odcinków specjalnych, łącznie 89,2 km):

7:30 – serwis C: Stadion Miejski, Białystok (15 min.)

8:15 – OS 4: Siekierki (21,9 km)

9:40 – OS 5: Siekierki (21,9 km)

10:55 – serwis D: Stadion Miejski, Białystok (45 min.)

12:15 – OS 6: Małynka (13,8 km)

13:10 – OS 7: Glejsk (8,9 km)

14:40 – OS 8: Małynka (13,8 km)

15:35 – OS 9: Glejsk (8,9 km)

16:55 – ceremonia zakończenia zawodów (Plac Jana Pawła II, Białystok)

rsmp.pl