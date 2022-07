Pierwsza pętla drugiego etapu Rajdu Żmudzi, czwartej rundy RSMP i drugiej mistrzostw Litwy miała liczyć cztery odcinki specjalne, ale odwołano zamykający ją OS10, ze względu na zablokowaną trasę jeszcze po pierwszym przejeździe.

Tom Kristensson i Andreas Johansson pozostają na pierwszym miejscu zawodów, ale ich przewaga nad Dominykasem Butvilasem i Renatasem Vaitkeviciusem stopniała do sześciu sekund. Szwedzi byli najszybsi na OS8, a na kolejnej próbie zanotowali czwarty rezultat.

Niezmiennie na trzeciej pozycji widnieją Grzegorz Grzyb i Adam Binięda (+39,8s). Natomiast za ich plecami, ze stratą 2,6s pojawili się Sylwester Płachytka i Jacek Nowaczewski. Awans ten przetarł im drugi przejazd odcinka Tomui. Na trasie liczącej 14,52 km reprezentanci Poliamid Plastics Rally Team w stawce mistrzostw Polski pokonali Butvilasa o 1,1s, Byśkiniewicza i Siatkowskiego o 5,3s oraz Kristenssona o 6,7s.

Na piąte miejsce spadli Adrian Chwietczuk i Damian Syty (+49s). W zapasie mają 3,6s nad Kacprem Wróblewskim i Jakubem Wróblem, którzy wylądowali na szóstej pozycji po ósmym odcinku, wskazując na zły dobór opon.

Dalej plasują się: Maciej Lubiak/Grzegorz Dachowski (+1:18.1), Zbigniew Gabryś/Daniel Dymurski (+1:35.0), Łukasz Byśkiniewicz/Daniel Siatkowski (+1:40.3) oraz najszybsi w klasie 3 Kamil Bolek i Łukasz Jastrzębski (+4:05.6).

Na OS8 z rywalizacją pożegnali się Jarosław Szeja i Marcin Szeja.

- Zdjęło nam oponę z felgi, na partii, na której trudno było przewidzieć taki scenariusz. W efekcie opuściliśmy drogę w miejscu, gdzie nie mogliśmy liczyć na żadną pomoc kibiców i pomimo, że auto jest w zasadzie całe, musimy przełknąć gorycz porażki. Jedyne co teraz czujemy - poza sportową złością, to ogromną motywację do dalszej pracy i chęć odegrania się w pozostałych rundach asfaltowych - przekazał Szeja.

Marek Roefler i Marek Bała prowadzą w NAT2, a Adam Sroka i Patryk Kielar liderują w 2WD i klasie 4.