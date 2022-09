Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel, którzy nie trafili z ustawieniami Skody Fabii Rally2 evo na pierwszą pętlę, tym razem popisali się najlepszym czasem na odcinku PSB Mrówka Cyroń.

Na próbie liczącej 9,4 km Grzegorz Grzyb i Adam Binięda stracili do załogi Orlen Team 3,1s a Tom Kristensson i Andreas Johansson pięć sekund.

Zbigniew Gabryś i Daniel Dymurski oraz Jarosław Szeja i Marcin Szeja zanotowali ten sam rezultat (6,6s).

Szeja utrzymuje prowadzenie w rajdzie, ale jego przewaga nad Kristenssonem stopniała do 0,6s i nad Grzybem do 3,1s. Gabryś zbliżył się do podium na 0,1s.

Szósty czas na OS4 należał do Dariusza Polońskiego Łukasza Sitka (+8s), a siódmy do Łukasza Byśkiniewicza i Daniela Siatkowskiego (+13,3s).

Dalej uplasowali się Piotr Parys i Andrzej Górski (+20s) odjeżdżając rywalom w NAT2 podobnie jak robą to Jacek Sobczak i Michał Marczewski w ośce (+22,5s). Pierwszy raz w dziesiątce na odcinku specjalnym w tym rajdzie zmieścili się Michał Tochowicz i Piotr Białowąs (+23,5s).