Mówią po Rajdzie Małopolski

ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ: - Wreszcie jest to upragnione podium. Z trzeciego miejsca cieszę się jakbym wygrał rajd. Valvoline Rajd Małopolski spełnił moje oczekiwania co do trudności odcinków specjalnych. Po mecie mogę jeszcze raz powtórzyć, że to najtrudniejsze odcinki specjalne jakie w tym roku jechaliśmy. Tym bardziej mnie cieszy zdobycie podium w tak trudnym rajdzie. Każdy zakręt miał inna przyczepność ze względu na zmieniająca się jakość i rodzaj asfaltu. Z Danielem od początku jechaliśmy szybko, ale bez dużego ryzyka. Skoda Fabia Rally2 Evo była perfekcyjnie przygotowana przez APR Motorsport i Kumiega Racing. Obserwowałem wydarzenia i uczyłem się charakterystycznej specyfiki małopolskich dróg. Gdy je dobrze poznałem to zaatakowaliśmy na ostatnich dwóch odcinkach specjalnych. Wygranie ostatnich dwóch oes’ów, w tym Power Stage, jest czymś niesamowitym i spełnieniem kolejnych rajdowych marzeń i planów. W tej chwili jesteśmy wiceliderami punktacji sezonu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Gdyby mi ktoś tak powiedział 4 miesiące temu to odesłałbym go do lekarza. Ale to pokazuje, że rajdy to nieprzewidywalny sport, warto walczyć do końca i nie jechać szybciej niż się umie. Czeka nas bardzo emocjonująca druga część sezonu. Przed nami jeszcze trzy rajdy asfaltowe: Rzeszowski, Śląska i Wisły. Damy z siebie wszystko, aby z każdego rajdu wywozić jak najwięcej punktów. Dziękuję moim Partnerom za ten wspaniały występ: Auto Partner, MaXgear, Blachy Pruszyński, Kratki, TEKOM Technologia, sieć stacji paliw MOYA, ANEST IWATA Polska, I Planet Care, IHome, Yak Living Space Experience, Michelin oraz TVN TURBO.

DANIEL SIATKOWSKI: - Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego podium w tak trudnym rajdzie. Myślę, że to podium smakuje jeszcze bardziej niż byłoby zdobyte na przykład w Świdnicy, gdzie trasy są wszystkim doskonale znane. Z całym przekonaniem stwierdzam, że odcinki Valvoline Rajd Małopolski są najtrudniejsze jakie w tym roku jechaliśmy. Widać to także po tym jak dużo załóg nie dojechało do mety. Nam rajd dał wiele radości. Do drugiego miejsca zabrało tylko 3 sekund, ale trzecie i tak jest super. Cieszę się także z tego, że to podium wywalczyliśmy na rajdzie, którego Partnerem tytularnym jest mój pracodawca. Po powrocie do pracy będzie o czym opowiadać. Do zobaczenia w Rzeszowie w drugi weekend sierpnia.

JAROSŁAW SZEJA: - Bardzo ciężko jest mi w tym momencie cokolwiek powiedzieć. Wydaje mi się, że weszliśmy w ten zakręt z odpowiednią prędkością. Być może to była jakaś mała chwila dekoncentracji. Trudno mi powiedzieć. W tym momencie jestem w szpitalu pod opieką lekarzy, a Marcin został wypuszczony po badaniach. Serdecznie dziękujemy wszystkim za doping i za wasze wsparcie. To dla nas naprawdę trudny moment, ale wierzę w to, że uda nam się to przezwyciężyć. Trzymajcie kciuki, abym mógł opuścić szpitalne mury i wrócić do formy jak najszybciej.

RAFAŁ KWIATKOWSKI: - Nie lubię jeździć po ciemku. To bez wątpienia jest moja bolączka i chyba najsłabszy punkt. Widać to było już na poprzednim oesie w Zawoi, gdzie moim zdaniem czas był kiepski. No i niestety na rynku w Makowie zaskoczyło nas rondo i wpadliśmy w kwiatki. Uderzenie było dość mocne i w pierwszej chwili myśleliśmy z Kamilem, że urwaliśmy koło. Zaraz będziemy oglądać z mechanikami, jak to wygląda, ale na pierwszy rzut oka nie jest źle. O dziwo nie straciliśmy jakoś dużo czasu i jeśli wszystko będzie z rajdówką w porządku, jutro przyciśniemy. Staram się małymi kroczkami iść do przodu i z rajdu na rajd poprawiać swoje tempo. Nie mam takiego doświadczenia jak najszybsi kierowcy w mistrzostwach, ale jestem ambitny i wierzę, że będzie coraz lepiej. Presja podczas Valvoline Rajdu Małopolski była ogromna, bo to w końcu nasz domowy rajd. Myślę jednak, że pokazaliśmy się z dobrej strony, tak samo, jak organizatorzy i kibice licznie zgromadzeni na oesach. Widać, że Małopolska kocha rajdy, że imprezy tej rangi tutaj brakowało od lat. Cieszę się, że udało się tutaj ściągnąć Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski i mam nadzieję, że zostaną one w tym regionie na dłużej.

