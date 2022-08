SYLWESTER PŁACHYTKA: - To był fantastyczny rajd dla nas i życiowy wynik na tych odcinkach. Jestem niesamowicie szczęśliwy, wyjeżdżając stąd z takim dorobkiem. Przez dwa dni mieliśmy trudne warunki, ale jeszcze trudniejszych rywali, więc wynik cieszy tym mocniej. Grzesiek Grzyb był piekielnie szybki, a fakt, że byliśmy w stanie dziś urwać mu te kilka sekund, jest bardzo budujący. Odbudowaliśmy tempo i czujemy, że z rundy na rundę przyspieszamy. Powtarzamy wynik z Litwy, na drugim stopniu podium i drugi czas na Power Stage. To daje ważny awans i dobry punkt wyjściowy przed kolejnymi rajdami - Śląska i Wisły. Zrobimy wszystko, by podtrzymać dobrą passę. Dziękuje zespołowi, za całą ciężką pracę, bo bez nich razem z Jackiem nie mielibyśmy szansy by osiągnąć tak dobry wynik, Gratuluje Grześkowi, Adamowi i wszystkim, którzy wytrwali trudy tegorocznego Rajdu Rzeszowskiego. To była piękna walka!

JAROSŁAW SZEJA: - Jesteśmy na mecie Marma 31 Rajdu Rzeszowskiego, na czwartym miejscu. Było już nawet trzecie, tempo mieliśmy bardzo dobre, ale konkurencja miała trochę lepsze. Myślę, że tutaj zaprocentowało ich doświadczenie na tej trasie, którego nam trochę brakowało. Nie chcieliśmy ryzykować rozbicia samochodu, postanowiliśmy jechać równym, dobrym tempem i obronić to czwarte miejsce. Szykujemy się na kolejne rundy RSMP, rajdy Śląska i Wisły.

MARCIN SZEJA: - Przede wszystkim walczyliśmy o podium, o trzecie miejsce i było to w zasięgu ręki. Kacpra mieliśmy dosłownie na widelcu, ale na ostatniej pętli nam uciekł. Moje gratulacje, bo jechał mega szybko, tak jak cała czołówka. Daliśmy z siebie 100%, dzięki dla całego zespołu za super robotę. Myślami już jestem na Rajdzie Śląska.

