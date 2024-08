JAROSŁAW SZEJA: - Wygrywamy Rajd Rzeszowski! To niesamowite uczucie. Nasze przygotowania przyniosły pożądany skutek. Od samego początku chcieliśmy tutaj atakować. To się udawało – wygrywaliśmy odcinki specjalne i powiększaliśmy swoją przewagę. W sobotę toczyliśmy piękną walkę z Grzegorzem i Adamem. Im niestety nie było dane ukończyć tego rajdu. Cieszymy się, że chłopakom nic się nie stało i szkoda, że nie mogliśmy dokończyć tego pojedynku, bo on na pewno podobał się kibicom. Wówczas chodziło już wyłącznie o kontrolowanie przewagi. Wygrywamy rajd i jesteśmy liderami mistrzostw Polski – to niesamowite uczucie!

Autor zdjęcia: Maciej Niechwiadowicz

ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ: - 0,1 sekundy!!! Najmniejsza możliwa różnica czasowa w rajdach samochodowych zadecydowała o tym, że wywalczyliśmy 2. miejsce w klasyfikacji generalnej Marma 33. Rajdu Rzeszowskiego. Trudno jest nawet opisać, co można zrobić w czasie 0,1 sekundy. To nawet nie jest reakcja na starcie do odcinka specjalnego. Pokonaliśmy 151 kilometrów oes’owych, tysiące razy zmieniałem biegi, skręcałem kierownicą, hamowałem, a różnica na mecie to tylko 0,1 sekundy. To pokazuje piękno tego sportu oraz, że należy zawsze walczyć do samego końca. Jesteśmy z Daniel bardzo zadowoleni z tego rajdu. Od początku byliśmy „w gazie”, jechało się świetnie. Mieliśmy doskonale przygotowany samochód przez K Rally Team, za co bardzo dziękuję. Opony Michelin na podkarpackich odcinkach specjalnych dawały bardzo dużo przyczepności, pewności, więc mogliśmy atakować. Chciałbym także podziękować naszym rywalom Jakubowi Matulce i Danielowi Dymurskiego za fantastyczny i miły pojedynek, który myślę dostarczył dużo emocji nie tylko nam. 2.miejsce to wyrównanie mojego najlepszego wyniku w rajdzie zaliczanym do Mistrzostw Polski, a także najlepszy w Rajdzie Rzeszowskim. Przed nami jeszcze jeden rajd- Rajd Śląska. Będzie to runda połączona z Mistrzostwami Europy. Do zdobycie będą podwójne punkty, więc mamy szanse na tytuł. Jeszcze wszystko może się wydarzyć, ponieważ rajdy to najbardziej nieprzewidywalny sport na świecie.

DANIEL SIATKOWSKI: - W Rzeszowie osiągnęliśmy świetny wynik. Na mecie ostatniego odcinka specjalnego, gdy czekaliśmy na czas Jakuba

Matulki i Daniela Dymurskiego, emocje sięgnęły zenitu. W pierwszej chwili myśleliśmy, że ostatni oes wygraliśmy o 0,1, a tu sędzią chodziło, że cały rajd. No rzecz niebywała, ponieważ trudno mi jest określić ile to jest 0,1 sekundy. Podjęliśmy walkę i nawet trochę zaryzykowaliśmy, ponieważ można było gdzieś wypaść. Przed startem do ostatniego odcinka specjalnego powiedziałem do Łukasza jak siatkarz Tomasz Fornal, nie będę tu brzydko mówił, ale powiedziałem, że napie… się z nimi. I tak zrobiliśmy. Łukasz pojechał bardzo szybko końcówkę rajdu i mamy wspaniałe 2.miejsce po zaciętej walce. Czujemy satysfakcję.

Autor zdjęcia: Maciej Niechwiadowicz

JAKUB MATULKA: - Gdy po przejechaniu mety usłyszałem, jaka jest różnica między nami a Łukaszem i Danielem, byłem zły. Wystarczyło gdzieś na odcinku trochę później dohamować i bylibyśmy wyżej. No ale taki jest ten sport i przyjmuję ten wynik z pokorą, bo jesteśmy w pierwszej trójce po ponad 150 kilometrach naprawdę niełatwych zmagań. To też nasz piąty zaledwie start w RSMP w samochodzie Rally2 i czwarte podium, więc nie jest źle! Najbardziej żałuję pierwszego dnia, bo nie do końca trafiliśmy z doborem opon, nie czułem się zbyt pewnie na trasie i brakło tempa. Sobota była zupełnie inna i rozpoczęliśmy ją bardzo dobrze, z lepszym feelingiem w samochodzie, co przełożyło się na fajne wyniki. Ogólnie jestem zadowolony, ale też tak pozytywnie, sportowo wkurzony i zmotywowany na kolejne starty. Dziękuję bardzo całej ekipie od zapoznania, zespołowi EvoTech i Danielowi za pracę przy rajdzie, bo zrobili dobrą robotę. Jestem także wdzięczny naszym partnerom za wsparcie i oczywiście naszym niezawodnym kibicom, którzy mocno ściskali kciuki!

