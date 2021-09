Mówią po Rajdzie Śląska

JAROSŁAW SZEJA: - W końcu pokazaliśmy na co nas stać w tym samochodzie. Wygraliśmy odcinek specjalny, potem znów byliśmy na podium. Przyspieszaliśmy i byliśmy dosłownie o włos od miejsca na podium klasyfikacji generalnej rajdu. Muszę tutaj podkreślić dobrą pracę zespołu, który świetnie przygotował naszego Hyundaia i20 R5. Cieszę się, że w naszej strefie VIP pojawiło się tyle osób. Mam wrażenie, że wykonaliśmy dobrą pracę.

ARTUR RÓWNIATKA: - Na odcinku testowym mieliśmy już pierwsze problemy z kolektorem. Zaczęło się palić w samochodzie. Próbowaliśmy coś z tym zrobić, ale nie ma sensu żebyśmy jechali dalej, mógłby się zapalić cały samochód. Jesteśmy rozczarowani. Do tego momentu wygraliśmy wszystkie odcinki w swojej klasie. Wygraliśmy nawet na trzecim oesie, gdzie od trzeciego kilometra w samochodzie było biało, a do tego na pierwszym kilometrze wypadliśmy z trasy i musieliśmy cofać. Tempo było mocne, a auto super jechało. Wielkie rozczarowanie, ale to taki sport.

informacja prasowa