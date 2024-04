JAROSŁAW SZEJA: - Do podium zabrakło nam kilku sekund. Z jednej strony jestem rozczarowany, bo po drodze mieliśmy swoje problemy. Nie trafiliśmy z ustawieniami, później cofaliśmy na odcinku i dostaliśmy karę. Natomiast z drugiej strony wiem, że wykonaliśmy w ten weekend kawał dobrej pracy. Możemy być zadowoleni z tempa. Wygrywaliśmy odcinki specjalne, regularnie wbijaliśmy się na podium. To jest coś, z czego możemy być dumni i coś, na czym możemy budować. Wiemy, co mamy poprawić, co zmienić. Bierzemy się do pracy i już skupiamy się na kolejnym starcie.

Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk, Skoda Fabia RS Rally2 Autor zdjęcia: Maciej Niechwiadowicz

MIKOŁAJ MARCZYK: - Jesteśmy na mecie i wygrywamy Rajd Świdnicki. Bardzo cieszę się z tego, że się tutaj pojawiliśmy. Cel był taki, aby przestawić się z szutru na asfalt. Na początku mieliśmy z tym małe problemy, co sprawiło, że czekał nas bardzo wymagający rajd. Tempo naszych rywali było bardzo dobre, więc musieliśmy dać z siebie wszystko. Tak naprawdę w trakcie całego rajdu pracowaliśmy nad ustawieniami. Te były z pętli na pętlę coraz lepsze, my czuliśmy się coraz bardziej komfortowo i było to widać po wynikach. Oczywiście podstawowym celem na ten weekend były przygotowania do Rajdu Wysp Kanaryjskich, który czeka nas już w przyszłym tygodniu i to udało się w 100 procentach. Rajd Świdnicki był świetny – dopisała pogoda, a rywalizacja była naprawdę zacięta. Mistrzostwa Polski są w bardzo dobrej kondycji i myślę, że ta walka mogła się podobać wszystkim kibicom.

SZYMON GOSPODARCZYK: - Szczerze mówiąc, bardzo chciałem wygrać ten rajd i to nam się udało. Uważam, że nasze tempo w ten weekend było naprawdę dobre. Mieliśmy małe problemy i musieliśmy odrabiać straty, ale z każdą próbą lepiej czuliśmy się w naszym samochodzie. To był świetny trening przed Rajdem Wysp Kanaryjskich. Szybkie przejście z szutru na asfalt nie jest łatwe, ale my wykonaliśmy w Świdnicy nasze zadanie wzorowo.

Jakub Matulka, Daniel Dymurski, Skoda Fabia Rally2 evo Autor zdjęcia: Maciej Niechwiadowicz

JAKUB MATULKA: - Myślę, że to był niezły weekend w naszym wykonaniu. Tempo było dobre, równe, rozkręcaliśmy się z odcinka na odcinek. Kilka razy meldowaliśmy się w pierwszej trójce, mamy też na koncie oesowe zwycięstwo. No i najważniejsze, podium w pierwszym naszym rajdzie o stawkę w samochodzie Rally2. Najwięcej oddaliśmy w sobotę, ale trochę też badałem, na co możemy sobie pozwolić w nowej rajdówce. Niedziela to już niesamowita walka na ułamki sekund, bo te różnice na koniec oesów były naprawdę niewielkie. Może ostatnią pętlę pojechałem trochę zbyt nerwowo, ale wiedząc, jaką mamy przewagę, nie chciałem popełnić jakiegoś błędu. Od pierwszych testów w Škodzie miałem takie przeczucie, że uda nam się dogadać i będziemy konkurencyjni na oesach. Natomiast wiedząc, jak wiele doświadczonych załóg mamy w RSMP, podchodziłem do tego na spokojnie. Dla mnie to naprawdę ważny wynik, który też bardzo motywuje do dalszej pracy. Cały zespół wykonał super robotę. Dziękuję chłopakom z EvoTech, Danielowi oraz naszym partnerom i kibicom. Widzimy się wkrótce!

Łukasz Byśkiniewicz, Daniel Siatkowski, Skoda Fabia Rally2 evo Autor zdjęcia: Maciej Niechwiadowicz

ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ: - To był najbardziej sprinterski, najdłuższy i najszybszy Rajd Świdnicki w jakim startowałem. Przez cały weekend było ciepło i sucho, a drogi w Górach Sowich wyjątkowo czyste jakby pozamiatane i odkurzone. Opony Michelin, na których startujemy dały bardzo dużo przyczepności, co przełożyło się na piekielnie szybkie tempo. Cała stawka jechała bardzo szybko dając kibicom sporo emocji. Uważam, że pierwszy rajd sezonu pokazał, że w tym roku poziom w RSMP będzie jeszcze wyższy niż rok temu. Jak na pierwszy tegoroczny prawdziwy rajd nasze tempo oceniam bardzo dobrze, choć nie ukrywam, że lepiej byłoby znaleźć się na podium. Zdecydowanie lepiej czuje się na krętych, bardziej technicznych trasach, niż na odcinkach na szaleńczą odwagę. Niedzielne odcinki jechaliśmy trzy razy. Nie do końca mi się to podoba, ponieważ za trzecim razem robi się już niebezpiecznie szybko- jedziemy zaparci na oponie jak na torze wyścigowym, a drogi w Górach Sowich torem nie są. Wiem, że na kolejnych rajdach tempo będzie jeszcze lepsze, a rywalizacja jeszcze bardziej zacięta. Już teraz z moimi Partnerami zapraszamy na Rajd Nadwiślański w Puławach w terminie 18-19 maja.

DANIEL SIATKOWSKI: - Kończymy Rajd Świdnicki w dobrych nastrojach mimo, że aspiracje są zdecydowanie większe niż 5. miejsce. Z drugiej strony patrząc na tempo wszystkich załóg na tym rajdzie, 5. miejsce możemy uznać jako sukces, tym bardziej, że straty do czołówki nie były duże. W rozrachunku całego rajdu nasza strata do zwycięskiej załogi Miko Marczyk- Szymon Gospodarczyk wyniosła 0,44 sekundy na kilometrze. Wiem, że pojechaliśmy bardzo szybko. Jesteśmy zadowoleni z naszej jazdy, która sprawiała nam wiele radości. Nie jestem zwolennikiem trzykrotnego pokonywania tych samych odcinków. Ostatnia niedziela pętla była nieco szaleńcza i postanowiliśmy nie ryzykować, gdy nasza 5. pozycja była ugruntowana

