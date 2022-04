Mówią po Rajdzie Świdnickim-Krause

JAROSŁAW SZEJA: - Myślę, że za nami naprawdę dobry rajd. Mieliśmy wszystko – zaciętą rywalizację w ścisłej czołówce, zwroty akcji, kapryśną pogodę i wyzwania związane z doborem opon. To był także dobry rajd w naszym wykonaniu. Cieszę się z rezultatu, bo przed startem chyba wziąłbym go w ciemno, co oczywiście nie oznacza, że nie mamy apetytu na więcej. Biorąc jednak pod uwagę stawkę i to jak wiele razy rywale startowali tu samochodami klasy R5, to mamy powody do zadowolenia. Satysfakcję dają dwa wygrane oesy, sporo wywalczonych punktów, ale z mojej perspektywy – jako kierowcy – kluczowa była pewna powtarzalność tempa i spokój jaki zachowaliśmy. Warunki się zmieniały, nasze miejsce w klasyfikacji również, ale jechaliśmy równo, szybko i bez większych błędów. Mam nadzieję, że to dobra prognoza na resztę sezonu.

MACIEJ LUBIAK: - Uwierzcie mi, że od rana aż do mety ostatniego odcinka Rajdu Świdnickiego-Krause nie spoglądałem w wyniki, nie patrzyłem na czasy swoje ani kolegów. Wiedziałem, że muszę skupić się na jeździe, skoncentrować w tych ekstremalnie trudnych warunkach. Wiem, że mogłem pojechać bardziej skutecznie, jednak rozsądek podpowiadał, że w pierwszym starcie autem R5 w takim deszczu, nie ma co świrować. Trochę korciło, ale rozsądek zwyciężył. To dopiero początek sezonu, jedna z aż dziewięciu rund RSMP, więc szanujemy każdy zdobyty punkt. W ogóle to wspaniale było spotkać Was wszystkich po przerwie i wspólnie rozpocząć kolejny sezon mistrzostw Polski. Dzięki i do zobaczenia niebawem.

SYLWESTER PŁACHYTKA: - Liczyliśmy się ze zmianą pogody w niedzielę, ale myślę, że aż tak wymagające warunki zaskoczyły wszystkich. Odcinki tej edycji były wyjątkowo trudne, zwłaszcza w połączeniu z pogodą. Cieszę się, że jesteśmy na mecie i z każdego zdobytego punktu, ponieważ zrobiliśmy wszystko, co było możliwe. Szkoda tego sobotniego błędu, bo naszą jazdą pokazaliśmy, że stać nas było na dużo więcej. Trudno, ale to cenna nauka na przyszłość. Dziękuje całemu zespołowi, bo mieliśmy naprawdę świetnie przygotowany samochód, na te warunki. Na ostatniej pętli, momentami było naprawdę ekstremalnie, ale jechało mi się dobrze. Wygrany odcinek specjalny w generalce i czasy w czołówce - mieliśmy w tym rajdzie wiele naprawdę fajnych momentów. Szkoda, tej sytuacji z dogonieniem Jacka na Power Stage, bo straciliśmy dużo czasu, ale czwarte miejsce to nadal dobry wynik i ważne dwa dodatkowe punkty.

