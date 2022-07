SYLWESTER PŁACHYTKA: - Właśnie takiego zwrotu akcji potrzebowaliśmy, by odmienić obraz sezonu 2022. Wracamy do gry z nową siłą i śmiało mogę powiedzieć, że w ten weekend osiągnąłem, jeden z najlepszych wyników w karierze. Walka była naprawdę imponująca i nawet na moment nie pozwalała nam stracić koncentracji. Rajd był kompaktowy i dużo krótszy niż Rajd Polski, ale myślę że kosztował nas tyle samo energii, jakbyśmy ścigali się w mistrzostwach Europy. Dziś warunki były w miarę stabilnie, więc te wygrane pojedynki smakują jeszcze lepiej. Dziękuje chłopakom za świetną walkę, bo to była ogromna przyjemność. Zapamiętam te emocje na długo! Wracamy do Polski z ogromną satysfakcją. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie świetna praca Jacka, wsparcie rodzin i kibiców, a przede wszystkim zaangażowanie całego zespołu Eurosol Racing. Pokazaliśmy świetne tempo i to nasz wspólny sukces. Dziękuje i już nie mogę się doczekać odcinków w Rzeszowie.

KACPER WRÓBLEWSKI: - Kończymy ściganie na Litwie w dobrych humorach, choć cały rajd ten humor nam nie dopisywał. Trapiło nas trochę problemów, ale dzielnie sobie z nimi radziliśmy. Piątek - pierwszy dzień to trochę powrót do formy po absencji na poprzedniej rundzie. Z kolei w sobotę rano nie trafiliśmy z doborem opon na pierwsze cztery odcinki – wzięliśmy twardsze niż wszyscy. To spowodowało duże straty i nie byliśmy w stanie nadgonić więcej. Na ostatniej pętli przystąpiliśmy do ataku. Na trzech z czterech odcinków zdobyliśmy oesowe podium w RSMP, co potwierdza fakt, że tempo było zacne. Rajd kończymy na szóstym miejscu, ale tracąc do drugiej punktowanej załogi ok 6 sekund. To pokazuje jak ciasno było między nami. Sumarycznie cieszymy się, że przywozimy z Litwy porządne punkty, w tym za trzeci czas na dodatkowo punktowanym Power Stage’u. W skali mistrzostw ma to bardzo duże znaczenie. Trzeba też pamiętać, że dopiero połowa sezonu za nami. Za chwilę druga jego część – asfalty, po których bardzo lubię jeździć. Dlatego od MARMA 31. Rajd Rzeszowski atakujemy i walczymy dalej. Razem z naszymi partnerami: PKN ORLEN, RMF FM, Miasto i Gmina Myślenice, Racing Shop, Ecumaster oraz TOPP-CARS Rally Team dziękujemy wszystkim za kibicowanie! Duże również podziękowania dla Kuby za wytrwałość i doprowadzenie nas do mety, mimo choroby i nie najlepszej kondycji fizycznej.

JAKUB WRÓBEL: - Rajd Zemitija ma dla nas trochę słodko-gorzki smak. Od samego początku tempo narzucone przez konkurencję było bardzo wysokie. Zabrakło nam trochę wjeżdżenia i szczęścia w tej całej rywalizacji. Popełniliśmy kilka drobnych błędów, które nie były może zbyt kosztowne w czasie, jednak te 2-3 sekundy, które traciliśmy na niektórych oesach, nie pozwoliły skutecznie włączyć się do walki o najwyższe lokaty. Niemniej jednak jesteśmy zadowoleni. Bardzo dziękujemy naszym partnerom, całemu zespołowi, mechanikom za niezawodne auto i oczywiście kibicom za trzymanie kciuków! Wracamy na moje ulubione asfalty i do zobaczenia w Rzeszowie – będzie się działo.

ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ: - Opuszczamy Litwę w dobrych nastrojach. Rajd Żmudzi pojechaliśmy bezbłędnie i znaleźliśmy się na mecie. Rajd z naszej perspektywy był bardzo interesujący, wiele się na nim działo i był mocno urozmaicony. Każdy odcinek miał nieco inną charakterystykę, a do tego co godzinę zmieniała się pogoda- raz świeciło słońca, a raz padał deszcz. Z Danielem dobrze sobie poradziliśmy ze zmiennymi warunkami odpowiednio dobierając miękka mieszkankę opon Michelin. Efekt był taki, że podczas 9 odcinka specjalnego, rozgrywanego właśnie w deszczu, wykręciliśmy 3. czas w Mistrzostwach Polski. Pewności w jeździe zabrakło mi natomiast nocą. W wielu miejscach odpuszczałem tracąc sporo czasu. Ale na dziennych próbach jechało się świetnie. Uważam, że ten rajd dostarczył mi najwięcej radości z jazdy ze wszystkich tegorocznych rozegranych rajdów. Miejsce, które zajęliśmy, czyli 9, może tego nie mówi, ale jechaliśmy naprawdę szybkim tempem tocząc zaciętą walkę z Zbigniewem Gabrysiem i Maćkiem Lubiakiem. Najwięcej sekund oddaliśmy na wspomnianych nocnych odcinkach. Chciałbym podziękować ekipie Kumiega Racing i APR Motorsport za perfekcyjne przygotowanie samochodu po przygodzie na Rajdzie Polski. Żegnamy się z rajdami szutrowymi. Przed nami już tylko asfaltowa część sezonu składająca się z 4 rajdów. Pierwszy z nich to mój ulubiony Rajd Rzeszowski, na którym pojawimy się już na początku sierpnia. Do zobaczenia na Podkarpaciu.

DANIEL SIATKOWSKI: - Meta na rajdzie zawsze bardzo cieszy, szczególnie w rajdzie szutrowym. Jako olsztynianin bardzo dobrze czuję i bawię od początku maja, ponieważ cały czas jeździmy na luźnej nawierzchni: Rajd Podlaski, Rajd Warmiński, Rajd Polski i teraz Rajd Żmudzi. Jeśli chodzi o jazdę to za nami fantastyczne rajdy i powiem, że mógłbym nie wysiadać z prawego fotela. Łukasz też się dobrze bawił i czuł na tej nawierzchni, oprócz odcinków jechanych w nocy. Podczas Rajdu Żmudzi jechaliśmy szybko zaliczając też oes'owe podium. Zabrakło nam trochę szczęście na poprzednich dwóch rajdach, ale dobrym akcentem i w dobry humorach kończymy szutrową część sezonu. Przed nami równie ekscytująca, asfaltowa część sezonu. Na pewno będziemy walczyć i podejmować rękawice, ponieważ wiem, że Łukasz jest szybszy na odcinkach asfaltowych.

informacja prasowa

