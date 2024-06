ZBIGNIEW GABRYŚ: - Żałowałem, że nie mogłem pojawić się odcinkach zeszłorocznej edycji Rajdu Małopolski, ale teraz postaram się to wszystko nadrobić. Przed nami wymagające zadanie na zapoznaniu z trasą, ale liczę na pomoc Damiana, który zna już ten rajd. To będzie zdecydowanie inne wyzwanie, od tego, który mieliśmy w Puławach, ale lepiej czuje się w takiej konfiguracji, gdzie jest kręto i bardziej technicznie. Myślę, że to są warunki bardziej odpowiadające specyfice Skody Fabii RS Rally2, a my będziemy bardziej konkurencyjni. Pogoda to duża niewiadoma na ten weekend, a mogliśmy się o tym przekonać na testach. Mocna stawka, w tym trzy załogi w Fabiach RS, trudne trasy i nasi lokalni kibice – przed nami zdecydowanie najciekawszy rajdowy weekend w tej części sezonu. Do zobaczenia na odcinkach i trzymajcie kciuki.

JAKUB MATULKA: – Dobrze zaczął się dla nas ten sezon i jestem z tego bardzo zadowolony. Natomiast ciągle uczę się samochodu Rally2. Myślę, że z rajdu na rajd możemy być szybsi, ale tylko wtedy, gdy konsekwentnie będę się rozwijał i eliminował popełniane błędy. Szczerze nie mogę się już doczekać Valvoline Rajdu Małopolski! Lubię, te odcinki specjalne, bo są naprawdę szybkie, ale też wymagające. Mamy stąd z fajne wspomnienia, choć w innym samochodzie, a tegoroczna trasa trochę się zmieniła. W każdym razie zrobimy wszystko, co w naszej mocy by zaprezentować się jak najlepiej. Trzymajcie kciuki! – mówił przed Valvoline Rajdem Małopolski Jakub Matulka, Rajdowy Mistrz Polski 2023 w klasie 3.

JAROSŁAW SZEJA: - Przed nami Rajd Małopolski. Mamy z nim oczywiście mieszane wspomnienia. Z jednej strony prezentowaliśmy na tych odcinkach specjalnych świetne tempo i prowadziliśmy w rajdzie z dużą przewagą, ale z drugiej, pamiętamy, jak to się skończyło. Skupiamy się jednak na pozytywach. Wiemy, jak jeździć po tych oesach. Wiemy, jak je wygrywać. Teraz pełna koncentracja na pracy, którą mamy do wykonania. Stawka samochodów Rally2 będzie bardzo mocna, ale na pewno damy z siebie wszystko i powalczymy o jak najlepszy wynik. Trzymajcie kciuki!

ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ: - Bardzo miło wspominam Rajd Małopolski. Rok temu wywalczyliśmy na nim pierwsze podium w klasyfikacji generalnej RSMP, z którego z Danielem już nie schodziliśmy do końca sezonu zdobywając tytuł Wicemistrzów Polski 2023. Rajd jest zdecydowanie dużym powiewem

świeżości w Mistrzostwach Polski. Ma bardzo skomplikowane, techniczne, kręte odcinki specjalne. Lubię taką charakterystykę trasy, ponieważ można wykazać się umiejętnościami, a nie tylko odwagą jechania 180km/h pomiędzy grubymi drzewami. Rok temu na tych trasach pokazaliśmy bardzo dobre tempo, wygrywając ostatnie 2 odcinki specjalne, wskakując na podium. Liczę, że teraz też pojedziemy bardzo skutecznie, a co najważniejsze bez przygód. Rajd do tego jest bardzo dobrze organizowany- czuć, że przygotowują go osoby z wielką pasją do tego sportu. Bardzo się cieszymy, że już za chwile staniemy na starcie na rynku w Wadowicach.

DANIEL SIATKOWSKI: - Rajd Małopolski wydaje się być najtrudniejszym rajdem w sezonie. Rok temu wiele załóg nie sprostało odcinkom specjalnym, kończąc zmagania przed czasem. Trasa jest tak skomplikowana, że praktycznie na każdym kilometrze czyhają pułapki. Ale nam takie warunki odpowiadają, ponieważ lubimy trudne rajdy. Przed nami bardzo ciekawa rywalizacja w wyrównanej stawce. Trzymajcie za nas kciuki.

Kajetan Świder, Marcin Borycki, Ford Fiesta Rally4 Autor zdjęcia: Wojciech Anusiewicz

KAJETAN ŚWIDER: - Rajd Nadwiślański, swoją charakterystyką wysoko zawiesił poprzeczkę, ale myślę, że w Małopolsce może być jeszcze trudniej. Piękne trasy, zróżnicowane pod względem technicznym, kręte i ze zmienną nawierzchnią. Najsilniejsza w tym sezonie obsada nie ułatwi nam zadania, ale tym mocniej motywuje. Czysta jazda, konsekwentnie poprawiane czasy i tempo, które pozwoli walczyć w czołówce – z takim nastawieniem czekamy na pierwszy odcinek specjalny. Szykujemy się na ciężki pojedynek, co nie zmienia faktu, że bardzo czekałem na okazję, żeby tutaj wrócić. Razem z całym zespołem i partnerami, zapraszam Was na rajdowe święto w Wadowicach. Emocji na pewno nie zabraknie.