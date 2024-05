JAROSŁAW SZEJA: - To będzie nasz czwarty start w Rajdzie Nadwiślańskim. Mamy z nim mieszane wspomnienia. Dwa razy wygraliśmy tam swoją klasę, ale raz też nie dojechaliśmy do mety. Mamy nadzieję, że tegoroczną edycję będziemy mogli wspominać wyłącznie w samych pozytywach. Mamy za sobą testy i treningowy start w rajdzie. Mamy świadomość tego, że przed nami wciąż wiele pracy i nauki nowego auta, ale postaramy się powalczyć. Świdnica pokazała, że mamy dobre tempo, więc w Puławach będziemy chcieli to potwierdzić.

ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ: - Cieszę się, że mój macierzysty Automobilklub Polski przywrócił Rajd Nadwiślański do kalendarza RSMP. Rajd Nadwiślański to bardzo specyficzna runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Ma swój wyjątkowy charakter ze względu na odcinki specjalne zlokalizowane pomiędzy sadami i polami uprawnymi. Tamtejsze asfalty są przybrudzone ziemią naniesioną przez pojazdy rolnicze. Są także „przypudrowane” pyłkami z kwiatów z drzew. Dobrze to kiedyś wytłumaczył mój były pilot Maciej Wisławski- „skromny ogrodnik ze Skierniewic”. Mimo, że jest to rajd asfaltowy to trzeba spodziewać się niskiej przyczepności, zdecydowani niższej niż podczas Rajdu Świdnickiego. Do tego ta przyczepność co kilka metrów się zmienia. Uważam, że na tym rajdzie może być bardzo ciekawa rywalizacja ze zwrotami akcji. W tym roku mamy bardzo wyrównaną stawkę, trudno jest tu mówić o faworytach. Wygra ten, kto popełni najmniej błędów podczas jazdy. Serdecznie zapraszam do kibicowania przy malowniczej trasie w okolicach Kazimierza Dolnego i Nałęczowa.

DANIEL SIATKOWSKI: Przed nami Rajd Nadwiślański. Wygląda, że to będzie zupełnie inny rajd, niż ten który otwierał sezon. Rajd Świdnicki był sprinterski, wszyscy doskonale znali jego trasy, było dużo przyczepności. Teraz sytuacja się zmienia. W Rajdzie Nadwiślańskim startowałem tylko raz i nie mam wielkiej wiedzy na jego temat. Wiem tylko, że asfalty są bardzo śliskie. Na szczęście Łukasz startował w praktycznie wszystkich jego edycjach i wie czego się spodziewać. Jestem ciekawy jak będzie przebiegać rywalizacja i jakie będą różnice pomiędzy zawodnikami na poszczególnych odcinkach. W Świdnicy były minimalne. Zapowiada się ciekawy weekend, takie odświeżenie, ponieważ dawno po tych trasach nikt nie jeździł. Ostatni raz w 2021 roku.

Kajetan Świder, Marcin Borycki, Ford Fiesta Rally4 Autor zdjęcia: Wojciech Anusiewicz

KAJETAN ŚWIDER: - Przed nami 9. Rajd Nadwiślański, pod wieloma względami jeszcze większe wyzwanie niż w Świdnicy. Przede wszystkim czeka nas debiut na odcinkach specjalnych wokół Puław, z którymi do tej pory nie miałem okazji się zmierzyć. Po wycofaniu z Rajdu Świdnickiego, teraz musimy być na mecie, z jak największym dorobkiem punktowym. Musimy pojechać skutecznie, nie popełniając błędów - co na bardzo szybkich odcinkach tego rajdu, będzie tym trudniejsze, ale jesteśmy dobrze przygotowani do tego zadania. Mamy świadomość, że w Świdnicy to nie był błąd zespołu, tylko pech odebrał nam szansę na dobry wynik, więc głód walki jest jeszcze większy – żeby udowodnić nasz potencjał. Gdy toczyliśmy równą walkę, to w naszym zasięgu było wygrywanie odcinków w klasie i czasy na OS-owym podium, więc gdy teraz znów spotkamy się z naszymi rywalami, to postaramy się być jeszcze bardziej konkurencyjni. Gwarantuje, że damy z siebie wszystko! Dziękuje partnerom za szansę na debiut i nową rajdową przygodę. Serdecznie, w imieniu całego BRUK Rally Team zapraszam na odcinki 9. Rajdu Nadwiślańskiego.

więcej wkrótce...