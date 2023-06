Mówią przed Rajdem Podlaskim

ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ: - Ostatni tygodnie są dla nas bardzo pracowite i emocjonujące. W ciągu czterech tygodni startujemy w trzecim rajdzie. W Rajdzie Podlaskim będę brał udział dopiero drugi raz. Po zeszłorocznym występie wiem, że szutrowe odcinki specjalne różnią się od tych znanych mi z Rajdu Polski lub Rajdu Warmińskiego. Odcinki są mniej skomplikowane, nie maja wielu przejść przez szczyty i hop, nie są zbytnio kręte. Nie oznacza to jednak, że są nudne i łatwe do jechania. Należy pamiętać, że przez cały czas na liczniku wyświetlają się prędkości 150-180 km/h. Z naszej strony chcemy pojechać tak jak poprzednie dwa szutrowe rajdy: szybko i bezbłędnie. Chcielibyśmy powalczyć o podium. Uważam, że stać nas na bardzo dobry wynik. Ekipy APR Motorsport i Kumiega Racing skrupulatnie przejrzeli Skodę Fabię Rally2 EVO po Rajdzie Polski i wiem, że jazda tym samochodem ponownie da nam, wiele frajdy. Pogoda zapowiada się tak samo słoneczna jak dwa tygodnie temu w Mikołajkach. Kolejny raz kibice będą mogli obserwować efektowne poślizgi z tumanami kurzu i piachu.

DANIEL SIATKOWSKI: - Dopiero co wyjeżdżaliśmy z udanego dla nas Rajdu Polski, a już jesteśmy w Białymstoku. Czujemy się trochę jak kierowcy fabryczni, którzy tylko przeskakują z rajdu na rajd. W sumie to bardzo dobrze, że szutrowa część sezonu została tak ułożona, że jesteśmy w takim natarciu. Rajd Podlaski to dla większości załóg jeszcze nowość. Pochodzę z Olsztyna i porównując odcinki specjalne na Podlasiu do tych z Warmii lub Mazur, to na pozór są bardziej proste, szersze, mają mniej zaskakujących fragmentów, ale są za to jeszcze szybsze. Nie mogę się doczekać startu pierwszego oesu. Na jego mecie dowiemy się kto jak odnajduje się w specyficznych, szutrowych warunkach. Wierzę, że podczas tego rajdu ponownie pojedziemy bardzo dobrym tempem.

RAFAŁ KWIATKOWSKI: - Poprzedni rajdowy weekend nie był dla nas udany. O takiej sytuacji chciałoby się jak najszybciej zapomnieć, dlatego cieszę się, że okazja do rehabilitacji przychodzi tak szybko. Wnioski zostały wyciągnięte i w pełni skupiam się na tym, co przed nami, czyli na Rajdzie Podlaskim. Ciągle nie mam zbyt wiele doświadczenia w rywalizacji na nawierzchni szutrowej, ale wierzę, że nawet tak krótkie przetarcie, jak to sprzed dwóch tygodni nie pójdzie na marne. Dla mnie będzie to debiut w tej imprezie, ale na pewno skorzystam z porad Kamila, który startował na Podlasiu w zeszłym roku. Postaramy się zgarnąć jak najwięcej punktów, ale celem nadrzędnym będzie meta, bo w rajdach tak to już jest, że zwycięzcy zawsze są na mecie.

Video: Rajd Podlaski 2022