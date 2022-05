ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ: - Rajd Podlaski to zupełna nowość w kalendarzu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Mimo, że rajd ma bardzo długa tradycją- został już rozegrany 40 razy- to po raz pierwszy zaliczany będzie do Mistrzostw Polski. Ciesze się, że mamy szansę wystartować na nowych trasach w innych zakątkach Polski. Na nagraniach udostępnionych przez organizatora widać, że odcinki specjalne są przepiękne, bardzo szybkie, ale miejscami grząskie. Rok temu, gdy impreza była jeszcze rajdem okręgowym, po opadach deszczu droga w wielu miejscach stała się trudno przejezdna. Prognozy na najbliższy weekend nie są optymistyczne i ma padać. Mam nadzieje, że tegoroczne odcinki są twardsze i nie pojawią się głębokie koleiny. Gdyby jednak tak się stało to po prawej stronie mam Daniela, który w miniony weekend startował w rajdzie cross-country i wesprze mnie swoim terenowym doświadczeniem :). Wielkie wrażenie robi lista zgłoszeń Rajdu Podlaskiego, na której prawie połowa to samochody z napędem na cztery koła, w tym aż 18 to samochody Rally2/R5, czyli z najwyższej rajdowej półki. Taka stawka jest gwarancją wielu ciekawych wydarzeń na trasie i zaciętej walki na sekundy. Z naszej strony damy z siebie wszystko, aby szybko i bezbłędnie pokonywać malownicze, szutrowe trasy Podlasia. Dziękuję za zaangażowanie naszym Partnerom: Auto Partner, MaXgear, Blachy Pruszyński, Kratki, Tekom Technologia, BYŚ- Gospodarka Odpadami, Michelin Motorsport Polska oraz TVN TURBO.”

DANIEL SIATKOWSKI: - Rozpoczynamy szutrową część rajdowego sezonu 2022. Niestety nie miałem okazji nigdy startować w Rajdzie Podlaskim, ale od kolegów, którzy jechali tam w zeszłym roku słyszałem dobre opinie. Z tego co wiadomo, sytuacja geopolityczna zmusiła organizatorów do zmiany trasy i rezygnacji z jednego, podobno bardzo dobrego oesu. Mam nadzieję, że zastąpiono go równie fajnym odcinkiem. Pochodzę z Olsztyna, ze stolicy Warmi i Mazur, tak więc szutry są mi bardzo bliskie. Na szutrach zaczynałem swoją przygodę z tym sportem. Ale myślę, że nie ma znaczenia skąd się pochodzi ponieważ, szutry zawsze wywołują uśmiech na twarzy kierowcy i pilota. Załoga ma zawsze wielką frajdę podróżując na tej nawierzchni, szczególnie autem klasy R5. Podczas Rajdu Podlaskiego plan jest prosty- chcemy dać z siebie jak najwięcej, czerpać frajdę z jazdy, a przy tym postarać się wywieźć z Białegostoku jak najwięcej punktów.To pierwszy rajd z szutrowego maratonu składającego się z 3 rajdów. Mam nadzieję że rozpoczniemy go dobrze.

informacja prasowa

