JAROSŁAW SZEJA: - Co tu dużo mówić - to nasz domowy rajd. Jesteśmy ze Śląska, nasz zespół jest ze Śląska, nasi najważniejsi partnerzy też są ze Śląska - bez nich nasze starty tym fantastycznym samochodem Hyundai i20 R5 nie byłyby możliwe. Chcemy, aby to było wielkie rajdowe święto i dołożymy wszelkich starań, aby ludzie właśnie tak zapamiętali tegoroczny Rajd Śląska. Znów stworzymy własną strefę kibica, na której nie zabraknie atrakcji. Symulator rajdowy, sprzedaż koszulek i bluz to tylko niektóre z nich. To jest nasz dom i musimy zrobić wszystko, aby tutaj pokazać naszą prawdziwą wartość. Wierzę, że mamy coś do udowodnienia i to będzie dobry rajd! Trzymajcie kciuki!

