Mówią przed Rajdem Świdnickim-KRAUSE

ADRIAN CHWIETCZUK: - Rajd Świdnicki-Krause to szósta runda RSMP w tym roku. W przeszłości była rozgrywana jako kultowy Rajd Elmot. Słynne „patelnie walimskie” zna chyba każdy kibic rajdowy w Polsce. Cieszę się, że kolejne rajdy udaje się obecnie rozgrywać bezproblemowo i że możemy pojawić się na Dolnym Śląsku. Tutejsze odcinki są piękne i wymagające, szybkie, a zarazem techniczne. Dodatkowo, zawsze ze sporą ilością kibiców. Spodziewam się, że szczególną popularnością wśród nich będą cieszyły się dwa odcinki miejskie w Świdnicy, które przewidziano w harmonogramie na sobotę. Mamy świetnie przygotowane auto, za co bardzo dziękuję mechanikom z zespołu Hołowczyc Racing. Ci wielcy pasjonaci sportów samochodowych już prawie od miesiąca są poza domem, w toku intensywnej pracy, najpierw podczas rundy Rajdowych Mistrzostw Europy na Azorach, a ostatnio przebudowując samochód na Rajd Świdnicki. Dzięki chłopaki!

JAROSŁAW BARAN: - Zawsze chętnie wracam do Świdnicy, z którą związanych jest wiele moich pięknych wspomnień. Odcinki rozgrywane w Górach Sowich, a szczególnie Michałkowa, to kultowe trasy, na których wychowały się całe pokolenia kierowców i pilotów. Trudność tego rajdu polega nie tylko na tym, że odcinki specjalne są wymagające, ale chyba przede wszystkim na tym, że są świetnie znane. To jeden z klasyczny rajdów w Mistrzostwach Polski, na którym szczególnie trudno zniwelować przewagę wynikającą z doskonałej znajomości trasy. Większość startujących zna tutaj każdy kamień i każdy krzak i rywalizacja toczy się o ułamki sekund. Najbliższy weekend zapowiada się emocjonująco, a do tego ciepło i słonecznie, więc mam nadzieję, że przyniesie kibicom wiele frajdy.

ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ: - Wkraczamy w decydującą część sezonu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Rajd Świdnicki jest bardzo dla nas ważny, ale podchodzimy do niego z taką samą determinacją i koncentracją jak podczas poprzednich tegorocznych startów. Lubię charakterystykę tras w Górach Sowich, dobrze je znam- podobnie zresztą jak wszyscy inni rajdowi koledzy. Taka znajomość trasy jest gwarantem, że wszyscy będą jechać bardzo szybko, a różnice czasowe będą minimalne. Mimo, że tuż przed pojawieniem się na rynku w Świdnicy nie testowaliśmy Fiesty Rally3 to wiemy, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego startu. Delikatne poprawki w nastawach wprowadzimy podczas oficjalnego shake down’u w Walimiu na słynnej kostce. Zapowiada się fantastyczna pogoda co z całą pewnością przełoży się na tłumy kibiców nie tylko na „walimskich patelniach”. Ze strony mojej i Zbyszka zapowiadamy walkę o wygraną, ponieważ wiemy, że stać nas na odniesienie kolejnego sukcesu w tym roku i nawet przypieczętowania tytułu na tym rajdzie. Trzymajcie kciuki za nasz plan, a my zrobimy wszystko, aby go zrealizować. Dziękuję Partnerom za kolejne rajdowe emocje: Auto Partner, MaXgear, Blachy Pruszyński, Kratki, NOVOL, TEKOM Technologia, Michelin Motorsport Polska, Siren7. Dziękuję również szefostwu TVN za relacje z rajdu w serwisach informacyjnych.

ZBIGNIEW CIEŚLAR: - Rajd świdnicki jest moim rajdem, w którym najczęściej startowałem. Znam go jeszcze z edycji, kiedy nosił nazwę Elmot. Znam go bardzo dobrze. Ciesze się, że pojedziemy w nim na jesieni. Prowadzimy z Łukaszem z dużą przewagą punktową w klasyfikacji sezonu w naszej klasie 3. Jest możliwość, że możemy zdobyć tytuł już w Górach Sowich. Bardzo by nas to ucieszyło. Świadomość tego nie ma wpływu na podejście do rajdu- trzeba jechać po czarnym, swoje, to co potrafimy, co zespół potrafi, a po 9 odcinkach specjalnych okaże się jak zakończy się ten rajdowy weekend w Świdnicy. Nie napinamy się i podchodzimy do tego startu ze spokojem tak jak do poprzednich rajdów.

WOJCIECH CHUCHAŁA: - Za nami dzień testowy i ostatnie przygotowania, do szóstej rundy Mistrzostw Polski. Ten weekend zaprowadzi nas w okolice Świdnicy, na trasy równie piękne, co wymagające technicznie. Rajdy na Dolnym Śląsku to historyczne odcinki, z którymi wszyscy mamy wiele wspomnień. Kostka walimska, drzewa wyrastające wprost z krawędzi asfaltu i wspaniały, niepowtarzalny klimat. Tu zawsze dzieje się dużo. To pewne, że 49. Rajd Świdnicki będzie budował emocje już od pierwszych kilometrów prologu obok parku serwisowego, aż do dobrze wszystkim znane Kamionki z szybkimi spadaniami. Czeka na nas super rajd i wszystkich Was zapraszamy gorąco do kibicowania. Stajemy do rywalizacji z nadzieją na ogromną przyjemność z jazdy, ale oczywiście z jasno wytyczonym celem, by walczyć o najwyższy stopień podium i punkty. Trzymajcie mocno kciuki i do zobaczenia na odcinkach!”

SEBASTIAN ROZWADOWSKI: - Gdybym miał zdecydować, na którą z tegorocznych rund, czekałem najbardziej, to zdecydowanie byłaby to właśnie Świdnica. To absolutnie mój ulubiony rajd. Może ten sentyment wiąże się z tym, że tutaj był mój debiut w RSMP. To już 19 lat, a do tej pory pamiętam pierwsze zapoznanie z trasą, książkę drogą, opis, ponieważ to wszystko było dla mnie nowe. Rok 2014 przyniósł nam w Wojtkiem pierwszą wspólną wygraną w klasyfikacji generalnej, więc pięknych wspomnień mam z tych odcinków bardzo wiele. Teraz powtórzenie tego wyniku byłoby bardzo cenne, więc z właśnie takim nastawieniem staniemy na starcie. Pozostały dwa rajdy do końca sezonu, więc w pojedynku z Tomkiem Kasperczykiem i Damianem Sytym, musimy tutaj wygrać i zabrać ze Świdnicy jak najwięcej punktów. To świetne uczucie, móc wrócić na Michałkową, Walim czy Kamionki i zmierzyć się z tak kultowymi trasami. Pogoda zapowiada się słoneczna, więc liczymy na doping wielu kibiców. Damy z siebie wszystko, żeby pokazać walczyć jak najlepiej potrafimy.

informacja prasowa

...więcej wkrótce