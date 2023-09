JACEK JURECKI: - Dziękuje wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego planu, ponieważ czeka mnie wyjątkowy rajdowy weekend. Dzisiejsze testy przypomniały mi, jak świetnym samochodem jest 208 R2. Fajnie będzie wrócić na odcinki Rajdu Wisły właśnie tym samochodem. Jak zawsze przed startem w domowym rajdzie emocje są ogromne, jeszcze po długiej przerwie. Pokonaliśmy pierwsze wspólne kilometry z Piotrem i ekipą Kostka Serwis Motorsport, więc głód jazdy jeszcze wzrósł. W 4R2 twa walka o tegoroczne tytuły, więc nasi konkurenci będą mocno walczyć w ten weekend. Łatwo nie będzie, ale jestem ciekaw tej rywalizacji i naszego tempa do czołówki. Przede wszystkim postaramy się czerpać, jak najwięcej frajdy z powrotu, przed własnymi kibicami. Trzymajcie kciuki.

JAROSŁAW SZEJA: - Sezon mistrzostw Polski kończymy w domu. To z jednej strony jest zaleta, bo będziemy mieli niesamowite wsparcie naszych kibiców i są to odcinki specjalne, które – umówmy się – bardzo dobrze znamy. Natomiast z drugiej strony na co dzień wokół domu nie jeździmy w taki sposób i z taką prędkością, jak na rajdzie. Nie zawsze te „własne mury” muszą pomagać, bo to dodatkowa presja. Tak czy inaczej, postaramy się w jak najlepszy sposób zakończyć ten sezon RSMP. Dla nas, dla naszych kibiców oraz dla naszych śląskich partnerów, jest to wyjątkowa – domowa runda. Do zobaczenia na odcinkach specjalnych, trzymajcie kciuki!

SYLWESTER PŁACHYTKA: - Czas w rajdach szybko mija i to nie tylko na odcinkach specjalnych. To już blisko dekada od mojego ostatniego startu w Wiśle w 2014 roku. Teraz wracam, i to z jasno wytyczonym celem. Po raz pierwszy pojadę tutaj nie tylko Skodą, ale w ogóle samochodem z napędem na cztery koła. W kontekście walki, którą będziemy musieli toczyć o każdy pojedynczy punkt, nie ułatwia to zadania, ale jesteśmy dobrze przygotowani na ten szczególny debiut. Cieszę się, że podejmuje to wyzwanie właśnie z Rafałem, ponieważ wykonaliśmy razem świetną pracę. Bez względu na wynik na mecie w Wiśle, ten rok to nasz wspólny sukces – także dla całego zespołu, z którym walczymy o mistrzostwo Polski. Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski mają sporą przewagę, ale w puli pozostaje nadal 35 punktów. Cały czas jesteśmy „w grze” i będziemy atakować. Przede wszystkim, musimy narzucić wysokie tempo od pierwszego odcinka i nie popełniać błędów – o które na tych odcinkach nie trudno. Za nami kilka naprawdę wymagający rajdów, ale myślę, że nie będzie przesady, w stwierdzeniu, że na finał została nam przysłowiowa „wisienka na torcie”. Naprawdę kultowy rajd z piękną sportową historią – to będzie dla nas ogromna przyjemność móc tutaj wrócić. Do zobaczenia na odcinkach i liczymy na Wasz doping.

ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ: - Przed sezonem plan był taki, aby starać się o podium, ale nie sądziłem, że będziemy, aż tak wysoko. Rajd Wisły zapowiada się zatem bardzo emocjonująco. 17 punktów to dość komfortowa przewaga, ale motorsport jest nieprzewidywalny, więc trzeba być czujnym aż do odstawienia samochodu do parku zamkniętego po ceremonii mety. Nasz plan na Rajd Wisły to pojechać tak jak ostatnie rundy – szybko, pewnie, bezbłędnie i nie podejmować ryzyka. Nie musimy wygrać w Wiśle, aby zdobyć upragniony tytuł. Oczywiście nie zamierzamy się wlec. Chcemy dobrze się bawić i cieszyć naszą jazdą kibiców.

