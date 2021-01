Bonder już na początku tego roku miał okazję przetestować nowego Peugeota 208 Rally4. Pojeździł na Autodromie Słomczyn oraz na torze w Kamieniu Śląskim, gdzie zimowe warunki wymagały użycia kolcowanych opon. Jednak czy to w tym aucie zobaczymy go na odcinkach specjalnych, jeszcze nie jest jasne.

- Tak, testowałem Peugeota. To jest świetne auto. Chciałbym jeździć w klasie Rally4. Natomiast nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji, zarówno w temacie marki samochodu, ale jednak też i kategorii. Zamierzam jeszcze przejechać się Fordem Fiestą Rally4. Do tego wszystkiego dochodzi również jeszcze jedna koncepcja, którą rozważamy, a mianowicie Rally3. Na początku lutego z M-Sportem zaliczymy testy w takiej rajdówce [red. Fiesta Rally3]. Dopiero po tych jazdach podejmę ostateczną decyzję, za kierownicą jakiego samochodu będę ścigał się w tym roku.

Ostatnie trzy lata spędził startując Peugeotem 208 R2. Choć w nowej konstrukcji francuskiej marki - 208 Rally4 nie miał jeszcze okazji do przejechania większej liczby kilometrów, pokusił się o pierwsze porównania, jeśli chodzi o możliwości tych dwóch rajdówek.

- Jest postęp i czuć rozwój. Samochód jest bardzo precyzyjny, układ kierowniczy jest bardziej czuły od poprzedniego. Auto jest bardziej przewidywalne. W przypadku zawieszenia może nie poczyniono tak dużego kroku naprzód, w porównaniu do poprzedniej konstrukcji, chociaż oczywiście jest to półka wyżej. Powiedziałbym, że idzie nowe i lepsze - kontynuował.

- Jedyną rzeczą, którą trzeba zmienić w podejściu do jazdy, w kontekście Rally4 i idei tej klasy, jest fakt, że to ośka turbo - dodał. - Złapanie przyczepności przy dużym momencie obrotowym w tego typu autach… po przesiadce będzie trzeba długo nad tym popracować. Mi może będzie z tym trochę łatwiej, ponieważ mam, choć nie najlepiej je wspominam, doświadczenie ze starego R3.

Czy samochody Rally4 już teraz może zaliczyć do swoich ulubionych w porównaniu do innych aut z napędem na przednią oś, którymi startował podczas swojej kariery?

- Na obecną chwilę stara ośka (208 R2) pozostanie moją ulubioną konstrukcją. To taka prawdziwa ostatnia A-grupa, w przypadku której można czerpać dużo radości z jazdy, ale Rally4 jest szybsze. Chcąc walczyć o tytuł w 2WD, którego jeszcze nie mam na swoim koncie, trzeba przesiąść się do tej klasy - przyznał.

Grzegorz Bonder i Jakub Gerber RSMP 2020 zakończyli na czwartym miejscu w 2WD oraz zostali drugimi wicemistrzami Polski w klasie 4. W sezonie 2019 były to tylko dwa starty. W 2018 roku reprezentanci zespołu Unique One zostali drugimi wicemistrzami Polski w 2WD. W 2017 roku wygrali klasę 3.

Chęć sięgnięcia po upragnione mistrzostwo w 2WD też odgrywa swoją rolę w planach na 2021 rok, w odniesieniu do decyzji o wyborze klasy, między Rally4 a Rally3.

- Tak, tego tytułu w 2WD wciąż brakuje. Nie mam jeszcze takiego pucharu u siebie na półce, a chęć realizacji tego celu przemawia za rywalizacją w tej klasie. Natomiast w przypadku Rally3 dochodzi pewien kłopot. Możliwe, że w tym sezonie będzie to jeszcze za mała klasa, pod względem liczby załóg. Nawet gdy już PZM wypuści regulamin i dopuszczą tę kategorię, to wg mnie będzie za mało samochodów, aby rywalizacja dawała satysfakcję. Mam za sobą sezon 2017 gdzie w naszej grupie sklasyfikowano trzy załogi i to naprawdę nie daje frajdy.

- W tym roku do startów w 2WD, w RSMP, szykuje się bardzo wielu szybkich kierowców. Przyznam szczerze, że nie mogę doczekać walki z chłopakami. Przy takiej obsadzie jest wtedy świetna zabawa. Właśnie to kręci każdego sportowca.

Pytany czy Jakub Gerber nadal będzie jego pilotem, odparł: - Taki jest plan. Co prawda Kuba ma różne propozycje i kuszą go nawet kierowcy dysponujący R5. W każdym razie ja bardzo chciałbym z nim dalej jeździć.

Video: Grzegorz Bonder - Testy przed sezonem 2021