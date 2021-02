Choć wydawałoby się, że w zespole Subaru Historic Rally Team, jak sugeruje sama nazwa wszystko po staremu, to sezon 2021 zapowiada się zgoła inaczej. Pierwszą i największą nowością jest załoga, która będzie reprezentować zespół na krajowym podwórku. Do SHRT dołączają Jacek Michalski i Adam Binięda, ubiegłoroczni drudzy wicemistrzowie Polski klasy 3, startujący Hondą Civic Type-R (w Rajdzie Świdnickim przesiedli się do klasy 4 w Peugeocie 208 R2).

Jacek Michalski, oglądany na trasach RSMP od dwóch lat w Hondzie Civic, wcześniej zdobywał doświadczenie na trasach Tarmac Masters, a swoją przygodę z rajdami „na poważnie” rozpoczął od startów w Rajdowych Mistrzostwach Polski Zachodniej w 2017 roku za kierownicą Fiata Cinquecento Sporting, gdzie zwyciężył w klasie 1. Adam Binięda, oglądany na rajdowych trasach na prawym fotelu od 2009 roku, ma natomiast na swoim koncie już blisko setkę startów, zarówno w rajdach płaskich, jak i terenowych. W latach 2019 i 2018 był Mistrzem Polski w klasie HR4, w 2015 i 2017 wygrywał klasyfikację generalną Szuter Cup, w tym samym roku był także Mistrzem Łotwy w klasie 1600. Wspólnie tworzą duet od zeszłego roku, mając na koncie cztery starty (RSMP + Rajd Lausitz), ale jak sami mówią, świetnie się dogadują od pierwszych kilometrów oesowych, a dołączenie do zespołu SHRT jest dla nich dużą szansą na rozwój.

- Jazda w zespole Subaru to spełnienie moich marzeń. Z Markiem Kluszczyńskim znamy się od lat, często spotykaliśmy się na torach, kiedy jeździłem i trenowałem „cywilnym” Subaru - powiedział Jacek Michalski. - W sezonie 2019 Marek polecił mi również swojego pilota, Krzyśka Marschala, z którym startowałem w końcówce sezonu. Jakiś czas temu zaczęliśmy nawet budować swoją rajdówkę patrząc w przyszłość, ale obecna sytuacja jest dla nas dużo korzystniejsza. Początkowo nasze plany zakładały starty w Peugeocie 208 R2 ze stajni Janka Chmielewskiego, którego zaangażowanie zrobiło na mnie duże wrażenie podczas zeszłorocznego Rajdu Świdnickiego. Pojawiła się jednak szansa na dołączenie do zespołu SHRT, którą można porównać do wygrania losu na loterii. Wsiadamy do samochodu, który przez dwa ostatnie lata dowiózł Michała i Jacka Pryczka do Mistrzostwa Polski w klasie HR2. Ja ostatnie trzy sezony spędziłem w Hondzie, która często nas zawodziła. Zdarzało się, że mieliśmy łzy w oczach, bo jechaliśmy dobrym tempem, a nagle nie z naszej winy coś ulegało awarii i kończyliśmy rajd na poboczu. Znając zespół MTS Subaru i ludzi, którzy tam pracują wiem, że wsiadamy teraz do samochodu przygotowanego na najwyższym poziomie przez profesjonalistów.

- Jeśli chodzi o plany na ten nasz debiutancki sezon to chcemy przede wszystkim nauczyć się nowego samochodu, przyzwyczaić do czteronapędowego auta - dodał. - Oczywiście nie zamierzamy cały rok się uczyć. Chcemy osiągnąć jak najwięcej i jeśli będzie to możliwe, jeśli nasze umiejętności nam na to pozwolą, to włączyć się do walki o wygraną w klasie i pościgać się z konkurencją. Mamy zaplanowane testy torowe, a następnie treningowy start w Rally Masters. Priorytetem są jednak Mistrzostwa Polski, a sezon chcielibyśmy zakończyć w Niemczech, na moim ulubionym Rajdzie Lausitz.

- Nadchodzący sezon zapowiada się bardzo ciekawie. Dołączenie do zespołu Subaru Historic Rally Team to duże wyróżnienie, obaj z Jackiem jesteśmy tym faktem podekscytowani - powiedział Adam Binięda. - Wszystko będzie dla nas w tym roku nowe, więc ostrożnie stawiamy sobie cele. Ważne będzie dojeżdżanie do mety i zbieranie doświadczenia, ale myślę, że z każdym kolejnym rajdem będziemy zwiększać swoje tempo. Dużym plusem dla nas, jako zawodników, jest poziom przygotowania samochodu przez zespół MTS Subaru. Wiemy, że nie musimy się o nic martwić i możemy skoncentrować się tylko i wyłącznie na jeździe, co jest naprawdę komfortowe. Jeśli chodzi o stricte moje starty, to oprócz RSMP u boku Jacka będę kontynuował także starty w rajdach terenowych, w zespołu Hołowczyc Racing, w pucharze Dacii Duster. Na szczęście kalendarz jest tak ułożony, że oba te cykle ze sobą nie kolidują, więc bez problemu połączę starty w RSMP i RMPST.

Nową załogę Subaru Historic Rally Team , Jacka Michalskiego i Adama Biniędę, zobaczymy za kierownicą Subaru Imprezy 555 na trasach wszystkich rund Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, oraz treningowo w Rally Masters pod koniec marca. Wcześniej jednak, w połowie marca, nową dla siebie broń reprezentanci SHRT będą poznawać na Torze Kielce w Miedzianej Górze, w Szkole Jazdy Subaru.

Reprezentanci Subaru Historic Rally Team - Michał Pryczek i Jacek Pryczek, aktualni mistrzowie Polski w klasie HR2, swoje plany na sezon 2021 przedstawią w najbliższych dniach.