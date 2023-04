Bracia Szejowie w zeszłym roku zaliczyli sześć rund RSMP. Najlepiej spisali się na inaugurację kampanii, finiszując na czwartej pozycji w Rajdzie Świdnickim-Krause. Biorąc pod uwagę klasyfikację polskiego czempionatu, taki sam rezultat wywieźli z Rzeszowa. Nie ukończyli rajdów: Podlaskiego, Żmudzi, Śląska i Wisły.

Plan na nadchodzący sezon zakłada pełny program w RSMP, czyli siedem rund. Szejowie pozostaną wierni Hyundaiowi i20 R5. Do grona partnerów dołączył Totalizator Sportowy, jeden z największych mecenasów polskiego sportu, a oficjalna nazwa zaprezentowanego właśnie zespołu to GK Forge Lotto Szeja Rally Team. Pierwszym startem będzie zaplanowany na przyszły weekend Rajd Świdnicki.

- Jestem niezmiernie szczęśliwy mogąc powitać na pokładzie naszego zespołu Totalizator Sportowy - przekazał Jarosław Szeja. - W tym roku rozpoczynamy nowy, niezwykle obiecujący projekt. Będziemy startować w barwach zespołu GK Forge LOTTO Szeja Rally Team.

- Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim partnerom. Tym, którzy już wcześniej z nami byli za nieustające zaufanie i tym, którzy dołączają do nas w tym sezonie - za to, że ten kredyt zaufania nam udzielili. To właśnie dzięki naszym fantastycznym partnerom możemy spełniać nasze marzenia i ścigać się również dla was - dla naszych znakomitych kibiców. Do zobaczenia na odcinkach specjalnych!

51. Rajd Świdnicki odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia. Organizatorzy przygotowali trzynaście odcinków specjalnych o łącznej długości blisko 133 kilometrów.

Jarosław Szeja, Marcin Szeja, Hyundai i20 R5 1 / 2 Autor zdjęcia: Press Image Jarosław Szeja, Marcin Szeja, Hyundai i20 R5 2 / 2 Autor zdjęcia: Press Image

