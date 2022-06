Nowy lider RSMP po Rajdzie Polski?

Wiele wskazuje na to, że po Orlen 78. Rajdzie Polski będzie sporo zmian w klasyfikacji mistrzostw Polski, w tym na najważniejszym, pierwszym miejscu w tabeli.

Orlen 78. Rajd Polski stanowi trzecią odsłonę walki o tytuły w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski i drugą z trzech rund szutrowych zaplanowanych na sezon 2022. Zmagania otworzyła 50. edycja Rajdu Świdnickiego-Krause, w którym zwyciężyli Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel (Skoda Fabia Rally2 evo). Reprezentanci Orlen Team stoczyli fascynującą walkę z Grzegorzem Grzybem i Adrianem Sadowskim (Skoda Fabia Rally2 evo). Jeszcze na dwa oesy przed metą na czele był Grzyb. Na przedostatniej próbie jednak Wróblewski odebrał prowadzenie dwukrotnemu mistrzowi Polski, a triumf przypieczętował w świetnym stylu, zwyciężając również na dodatkowo punktowanym Power Stage. Trzecie miejsce zajął Tom Kristensson pilotowany przez Andreasa Johanssona w Hyundaiu i20 R5 z polskiego zespołu Kowax 2BRally Racing. Dla Szweda był to drugi start na polskich oesach, ale pierwszy na asfalcie i w samochodzie najwyższej kategorii. 31-letni kierowca debiutował w Polsce podczas Rajdu Polski 2018, w którym wystartował Oplem Adamem R2 w ramach cyklu ERC Junior U27.

Szwedzka dominacja na Podlasiu

To, co nie udało się w Świdnicy, Szwed zrealizował w Białymstoku, skąd do rywalizacji ruszali uczestnicy 41. Rajdu Podlaskiego. W sezonie 2022 ta impreza nie tylko wróciła do kalendarza RSMP po 55-letniej przerwie, ale także uzyskała rangę międzynarodową. Na szutrowych oesach Podlasia ścigali się również uczestnicy mistrzostw Litwy, dla których była to inauguracja sezonu. Kristensson objął prowadzenie już po drugim odcinku i utrzymywał je do samej mety, zwiększając przewagę z oesu na oes. Z dziewięciu prób Szwed wygrał siedem i pewnie zwyciężył. Drugie miejsce wywalczyli Wróblewski i Wróbel, dzięki czemu utrzymali się na prowadzeniu w klasyfikacji RSMP. Punkty za trzecie miejsce zgarnęli Maciej Lubiak i Grzegorz Dachowski (Skoda Fabia Rally2 evo).

Przed Orlen 78. Rajdem Polski Wróblewski ma na koncie 62 pkt, a tuż za nim, z różnicą 3 pkt, jest Kristensson. Szwed, jak również Grzyb (45 pkt) i Lubiak (38 pkt) mają szansę przejąć pozycję lidera, ponieważ Wróblewski nie planował startu w Mikołajkach. Matematyczne szanse objęcie prowadzenia ma również Zbigniew Gabryś, który zgromadził do tej pory 32 pkt. W ORLEN 78. Rajdzie Polski do zdobycia jest łącznie 35 punktów.

Lider może się zmienić również w klasyfikacji 2WD (samochody z napędem na jedną oś), w której prowadzi Jacek Sobczak (57 pkt). Tego kierowcy nie zobaczymy jednak na oesach wokół Mikołajek. Kolejne miejsca w tabeli "ośki" zajmują Grzegorz Bonder (43 pkt), Gracjan Predko (35 pkt), Tymoteusz Jocz (32 pkt) i Adam Sroka (29 pkt).

Po Orlen 78. Rajdzie Polski stawka RSMP zmierzy się na Litwie, podczas Rajdu Żmudzi, a więc ostatniej w sezonie rundy szutrowej.

Punktacja RSMP przed ORLEN 78. Rajdem Polski:

1. Wróblewski/Wróbel 62 pkt.

2. Kristensson/Johansson 59 pkt.

3. Grzegorz Grzyb 45 pkt.

4. Lubiak/Dachowski 38 pkt.

5. Gabryś/Dymurski 32 pkt.

6. Byśkiniewicz/Siatkowski 24 pkt.

7. Bubik/Sadowski 23 pkt.

8. Szeja/Szeja 20 pkt.

