ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ: - To zdecydowanie najlepiej przejechany rajd w mojej karierze. Od pierwszych metrów Rajdu Śląska jechało nam się świetnie z Danielem. Mimo, że nie testowaliśmy przed rajdem, a jedynie ustawiałem zawieszenie w skodzie Fabii rally2 Evo podczas oficjalnego odcinka specjalnego, to z łatwością weszliśmy w bardzo mocne i konkurencyjne tempo. Myślę, że to zasługa tego, że wraz z moim inżynierem APR Motorsport, potrafimy dostroić zawieszenie w Skodzie Fabii Rally2 EVO. Ten okazał się bardzo dobry na nierównych, podbijających, wąskich odcinkach specjalnych. Nie sądziłem, że na tym Rajdzie będziemy mogli powalczyć o zwycięstwo. Ale liderami rajdu byliśmy już po pierwszym odcinku specjalnym w centrum Katowic. Sobota i niedziela to dosłownie walka na żyletki i częste zmiany załóg na pierwszej pozycji. Prowadziliśmy w rajdzie na dwa odcinki przed metą. Z jednej strony stanęliśmy przed szansą wygrania rajdu, z drugiej musiałem pamiętać o tym, aby być na mecie i dowieźć bardzo cenne punkty do klasyfikacji rocznej. Pojechaliśmy swoje. Kacper Wróblewski z Jakubem Wróblem byli szybsi i nas przeszli. Zajęliśmy 2.miejsce ze stratą 5,1 sekundy do zwycięzców. To fantastyczny wynik, tym bardziej, że osiągnięty po walce z zawodnikami mieszkającymi w okolicy odcinków specjalnych. Po trzecim podium z rzędu umacniamy się w tabeli punktacji na 2. miejscu. Plan na ostatni Rajd Wisły to jazda o tytuł Wicemistrzów Polski 2023, ponieważ tytuł zagwarantowali już sobie Grzegorz Grzyb i Adam Binięda, czego im serdecznie gratuluję.

DANIEL SIATKOWSKI: - Założenie na rajd było takie, aby nie wyprzedził nas Sylwek Płachytka. Plan ten zrealizowaliśmy z nawiązką, ponieważ Rajd Śląska skończyliśmy na 2.miejscu, a nasz rywal w walce o tytuł Wicemistrzów Polski na 5. Bardzo się cieszymy, ponieważ to był potwornie trudny rajd. Cieszę się, że cały czas trzymaliśmy tempo czołówki i potwierdziliśmy, że w tej czołówce jesteśmy. Cieszy mnie też to, że zdobywamy 2. miejsce w zaciętej, męskiej walce, a z bardzo mała stratą 5 sekund do zwycięzców. Odcinki specjalne były fantastyczne i piekielnie trudne. Cały rajd był spójny i miał swój charakter. Świetne zawody.

JAROSŁAW SZEJA: - Wszyscy jeździmy w rajdach po to, aby wygrywać. Tym razem ta sztuka nam się nie udała, ale jesteśmy zadowoleni, bo kończymy Rajd Śląska na podium. Myślę, że to jest bardzo dobry powrót do ścigania po tym, co wydarzyło się dwa miesiące temu w Rajdzie Małopolski. Do samego końca liczyliśmy się w walce o zwycięstwo i ostatecznie straciliśmy do pierwszej załogi tylko 7,5 sekundy. To na pewno jest wynik, z którego możemy być dumni.

informacja prasowa

