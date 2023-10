Opinie po Rajdzie Wisły

ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ: - To coś niesamowitego. Zrealizowałem kolejne marzenia i cele. Kończymy sezon 2. miejscem w arcytrudnym Rajdzie Wisły przypieczętowując z Danielem tytuł Wicemistrzów Polski klasyfikacji generalnej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2023. W marcu, jeszcze przed startem pierwszego rajdu nie przewidziałbym takiego finału. Wszystkie 7 rajdów na mecie: w tym 4 rundy na podium. Do tego zero wycieczek poza drogę, zero kapci, przygód, ratowań. Ani jednej ryski na samochodzie! Jestem z tego niezwykle dumny. Te perfekcyjnie przejechane rajdy to efekt doskonałej pracy wszystkich członków zespołu. APR Motorsport wraz z Kumiega Racing przygotowali auto, które ani razu nie miało słabych momentów, a my z Danielem mogliśmy skupić się wyłącznie na skutecznej jeździe i cieszeniem się z tej jazdy. Każdy w zespole dał z siebie wszystko i w efekcie jesteśmy Wicemistrzami Polski! Tytuł przypieczętowaliśmy na Rajdzie Wisły. Znów była to trudna runda, ze śliskimi, nierównymi odcinkami specjalnymi. Sporo załóg miało kłopoty. U nas panował spokój, który był kluczem do sukcesu na tym rajdzie. Czułem tu szczególne emocje i wsparcie Zbyszka Cieślara, który mieszkał przy trasach Wisły i na pewno w ten weekend był z nami. Zbyszkowi dedykuje ten sukces. Wielkie podziękowania dla Daniela, naszych szpiegów, mechaników, wszystkich dobrych duchów, i kibiców którzy byli z nami na rajdach. Oczywiście dziękuję naszym Partnerom, bez których nie byłoby tego sukcesu: Auto Partner, MaXgear, Blachy Pruszyński, Kratki, TEKOM Technologia, sieć stacji paliw Moya, ANEST IWATA, I Home, I Planet, YAK Living Space Experience, Michelin Polska. Dziękuję także szefom kanałów grupy Warner Bros Discovery za wsparcie medialne.

DANIEL SIATKOWSKI: - Niesamowity sezon! Szybko, ale skutecznie. Żadnych awarii, kapci, wycieczek poza drogę. W zespole było wszystko to, co jest potrzebne by się ścigać - dobre auto, załoga, szpiedzy, atmosfera, profesjonalizm, skupienie. Wszystko zadziałało perfekcyjnie! Ostatnia runda to też duże emocje na bardzo trudnych odcinkach. Jest co świętować. Moje myśli są przy tych, którym ten sukces dedykuję - przy ukochanej żonie i całej rodzinie. To nie był łatwy rok, często rajdy schodziły na dalszy plan, a nawet nie byłem pewien, czy będę mógł w nich wystartować. Aga - Ty jesteś Mistrzynią i wygrałaś wszystko.

JAKUB MATULKA: - Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego rajdu. Plan był prosty, atakować od początku. Pierwsza pętla poszła nam bardzo dobrze i wypracowaliśmy fajną przewagę. Niestety straciliśmy ją po kapciu na odcinku Partecznik 2, potem kilka błędów na Jaszowcu i na koniec dnia mieliśmy stratę 6s. Drugi dzień zaczęliśmy z uderzenia, zrobiliśmy dobry czas na Istebnej i wróciliśmy na prowadzenie. Niestety na odcinku Rychwałd z rywalizacji odpadli Piotrek i Damian. Potem jechaliśmy już bardzo spokojnie, co nie było łatwe. Mega się cieszę z wywalczonego tytułu. Ciężko na niego pracowaliśmy z całym zespołem. Gratulacje również dla naszych kolegów za tytuł wicemistrzowski, Krotosz z Mateuszem kończyli każdą rundę na podium. Chciałbym podziękować za sezon pełen emocji rywalom z klasy.

KACPER WRÓBLEWSKI: - To był rajd, którego nie mogłem się doczekać od zeszłego roku, gdzie awaria pozbawiła nas szansy na zwycięstwo. W tym roku wiedzieliśmy, że mamy wszystko, co jest nam potrzebne do walki: dobry zespół, bardzo dobre auto, a my czuliśmy się pewnie w rajdówce od momentu naszego powrotu na trasy na Rajdzie Rzeszowskim. I co mogliśmy więcej zrobić, jak tylko wykorzystać nasz pakiet, którym dysponowaliśmy razem z Kubą. Od samego też początku wszystko układało się po naszej myśli. Pierwszy dzień pojechaliśmy zgodnie z planem i skończyliśmy piątek z komfortowa przewagą. Do drugiego dnia przystąpiłem z założeniem zbudowania minutowej przewagi nad załogą za nami. Musiałem sobie znaleźć jakiś cel, by nie tracić koncentracji. I tak też zrobiliśmy. Do przedostatniego odcinka jechało nam się świetnie i bawiliśmy się, czerpiąc z jazdy maximum przyjemności. Niemniej jednak myślę, że ostatnia próba to był najtrudniejszy dla nas oes, gdyż chęć wygrania była wielka i wystarczyło tylko dojechać do mety, a to powodowało, że nie mogłem się skoncentrować. Nie ukrywam, że jechałem strasznie kwadratowo i wolno, ale po minięciu mety lotnej ciśnienie minęło i pojawiła się wielka radość. Marzyłem od dziecka by wygrać ten rajd, bo to na tym rajdzie ponad 25 lat temu zakochałem się w tym sporcie! Stanąć na najwyższym stopniu podium w tak trudnej imprezie, to jest to dla mnie wielkie wydarzenie. Bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy wszystkim, dzięki którym możemy spełniać nasze sportowe ambicje tj.: Grupa ORLEN, RMF FM, Miasto i Gmina Myślenice, Overcrest - Sim & Rally School Center, Driving Acadamy Robert Hundla, isafety.sk oraz XIQIO Racing! Do zobaczenia wkrótce.

GRACJAN PREDKO: - Nasza taktyka na Rajd Wisły zakładała jazdę bez ryzyka, aczkolwiek nie obyło się bez przygód, bo wbrew pozorom rozważna jazda, bez atakowania za wszelką cenę, też nie jest łatwa. Moje doświadczenie w jeździe po mokrym asfalcie nie jest zbyt duże, więc sobotni etap był nie lada wyzwaniem. Podsumowując, to był świetny sezon. Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego.

JAROSŁAW SZEJA: - Jestem wściekły. Znów wygrywamy odcinki specjalne, znów jesteśmy najszybszą załogą w rajdzie… i znów musimy pogodzić się z tak potężnym rozczarowaniem, ponieważ samochód nie wytrzymał trudów rywalizacji. Sezon mistrzostw Polski jest dla nas zakończony. Teraz musimy zastanowić się co dalej? Oczywistym jest, że w i20 R5 rywalizacja jak równy z równym z naszymi rywalami jest niemożliwa. Nie ma sensu zastanawiać się, co by było, gdyby? Myślę, że każdy widział nasze tempo w tym sezonie w najstarszym samochodzie w czołówce RSMP.

